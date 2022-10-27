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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

النيابة العامة تصرح بدفن جثمان طالبة بورسعيد

تصريح دفن الجثمان
تصريح دفن الجثمان لطالبة بورسعيد

أمرت نيابة بورسعيد العامة بدفن جثمان طالبة بورسعيد شهد صالح و التى وافتها المنية صباح اليوم على مقعدها الدراسي بمدرسة المروة الإعدادية للبنات بمحافظة بورسعيد


وأخطرت النيابة العامة، مستشفى زهور بورسعيد المركزى القابع به جثمان طالبة بورسعيد الفقيدة بالتصريح بدفن الجثمان وفق المحضر رقم ٤٦٧٣لسنة ٢٠٢٢ إدارة الزهور .


ومن المنتظر أن تشيع أسرة طالبة بورسعيد المتوفاه الى رحمة مولاها جثمانها إلى مثواها الاخير مساء اليوم ليوارى الجثمان التراب بمدافن الأسرة فى مقابر بورسعيد

كانت محافظة بورسعيد شهدت منذ صباح اليوم حادث وفاة طالبة بمدرسة المروة الإعدادية للبنات داخل المدرسة خلال تلقيها درس بالحصة الثانية من اليوم الدراسى

كانت المتوفية الى رحمة مولاها الطالبة شهد طارق صالح المقيدة بالصف الثاني بمدرسة المروة الاعدادية للبنات التابعة لإدارة شمال التعليمية بمحافظة بورسعيد شعرت بهبوط خلال الحصة الثانية فسمحت لها معلمة اللغة الإنجليزية بتناول الطعام ولكن سرعان ما سقطت فاقدة للوعي على الدسك الذي تجلس عليه .

 

تم استدعاء الإسعاف التابع لهيئة الإسعاف المصرية فرع بورسعيد لسرعة نقل الطالبة إلى أقرب مستشفي واستدعاء ولى أمرها ولكن عقب وصول الإسعاف أكد أنها فارقت الحياة فنقل الجثمان إلى مستشفي الزهور المركزى التابع لمنظومة التأمين الصحى الشامل .

أخطرت مديرية التربية و التعليم بدورها اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد و الذي وجه بوضع الجثمان تحت تصرف النيابة العامة وتشكيل فريق بحث للوقوف على أسباب وملابسات الحادث و التوصل إلى احتمالية وجود شبه جنائية من عدمه.

 

وأكد الدكتور محمد محسن مدير مستشفي زهور بورسعيد المركزى وصول الطالبة المتوفية الى رحمة مولاها بتوقف فى عضلة القلب وعدم وجود أى علامات ظاهرة على الجثمان تفيد وجود شبهة جنائية .

 

وأضاف مدير مستشفي زهور بورسعيد المركزى أنه تم وضع جثمان الفقيدة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على السبب الرئيسي للوفاة .

 

ومن جانبهم أكد زميلات الفقيدة  بالفصل أنها أخبرتهم منذ الصباح بشعورها بحالة هبوط منذ أن تناولت عقار مضاد حيوى لتحسين حالتها الصحية وتمكينها من التوجه للمدرسة لأداء الاختبارات الشهرية.

 

وأضاف زملاء الفقيدة خلال إفادات حرروها للجنة الموفدة إلى المدرسة للتحقيق فى الواقعة برئاسة عزة الشاعر مدير التعليم الاعدادى بناء على تعليمات الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد أنهم شاهدو زميلاتهن الفقيدة تسقط أمامهم على الدسك الجالسة عليه بعد تناولها سندوتش كان بحوزتها فاقدة للوعي وهو ما أصابهم بالذهول.

 

وأكد زميلات الفقيدة أن الواقعة كانت خلال حصة اللغة الإنجليزية الثانية حيث أن جدول اليوم يتضمن الحصتين الاولى و الثانية مادة اللغة الإنجليزية مشددين أن المعلمة استدعت على الفور الإدارة وتم استدعاء الإسعاف وأسرة الفقيدة .

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هذا ومن جانبها نعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد وعلى رأسها الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم وجميع العاملين وفاة الطالبة شهد طارق صالح المقيدة بالصف الثاني بمدرسة المروة الاعدادية للبنات التابعة لإدارة شمال التعليمية التي وافتها المنية داخل المدرسة اليوم

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