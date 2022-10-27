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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر في بروكسل يفتتح أعمال منتدى الأعمال المصري البلجيكي

صدى البلد

 شارك د. بدر عبد العاطي، سفير جمهورية مصر العربية في بروكسل، في افتتاح وأعمال منتدى الأعمال المصري-البلجيكي بمشاركة أعضاء جمعية رجال الأعمال المصرية- البلجيكية EBBA خلال زيارتهم لبلجيكا للترويج للتبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي كبرى الشركات البلجيكية.

أكد السفير المصري في كلمته على ما تمثله هذه الفعالية من فرصة لاستكشاف الإمكانات غير المستغلة للتعاون التجاري والاستثمار بين مصر وبلجيكا، مشيراً إلى اهتمام الجانب المصري بتعزيز التعاون مع بلجيكا في قطاع الطاقة النظيفة على وجه الخصوص، خاصة مع اقتراب موعد انعقاد قمة المناخ  COP27. 

كما حرص "عبد العاطي" على إبراز التقدم الاقتصادي الذي شهدته مصر خلال السنوات الماضية، منوهاً بأن التنوع هو أساس قوة الاقتصاد المصري كونه من بين الاقتصادات الأكثر تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 وأضاف أن الاقتصاد المصري من بين الاقتصادات القليلة في العالم التي حققت معدل نمو إيجابي خلال جائحة كورونا يقارب ٦%

كما أشاد السفير المصري بالطفرة الكبيرة التي شهدها الميزان التجاري بين مصر وبلجيكا في الفترة الاخيرة نتيجة لزيادة حجم الصادرات المصرية.

من جانبهم، أشاد الحضور بالفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق المصرية، حيث تم استعراض قصص نجاح لعدد من الشركات البلجيكية العاملة في مصر، خاصة في مشروعات تطوير ميناء ومدينة أبوقير، والأعمال الإنشائية بالمتحف المصري الكبير. 

كما شهدت فعاليات المنتدي التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين جمعية رجال الأعمال المصرية- البلجيكية  EBBA والغرفة البلجيكية اللكسمبورجية الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة CBLACP.

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