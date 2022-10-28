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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة كبرى تضرب إسرائيل.. توقعات بفشل كتلتي نتنياهو ولابيد بتشكيل حكومة مستقرة

أزمة كبري تضرب إسرائيل..
أزمة كبري تضرب إسرائيل.. فشل كتلتي نتنياهو أو لابيد

تنطلق الانتخابات في الكنيست الإسرائيلي يوم الثلاثاء المقبل للمرة الخامسة خلال حوالي ثلاث سنوات ونصف، على أمل تشكيل حكومة مستقرة هذه المرة.

ومع ذلك، فلا يتوقع أن أيا من كتلتي نتنياهو أو لابيد تملك حاليا القدرة على تشكيل حكومة مستقرة، بحسب استطلاع رأي أجرته صحيفة معاريف العبرية نشر صباح اليوم الجمعة، وهو آخر استطلاع للموسم الانتخابي الحالي.

وجاءت نتائج استطلاع الصحيفة العبرية كالتالي:

الليكود – 31 مقعدا.

يش عتيد – 25 مقعدا.

همحنية همملختي – 12 مقعدا.

الصهيونية الدينية – 14 مقعدا.

شاس – 9 مقاعد.

يهودات هتوراة، “إسرائيل بيتنا” – 6 مقاعد لكل منهما.

ميرتس – 5 مقاعد.

العمل، راعام، القائمة المشتركة (الطيبي+عودة) – 4 مقاعد لكل منهم.

وحصلت كتلة نتنياهو – التي تضم الليكود والصهيونية الدينية وشاس ويهودات هتوراة – على أغلبية 60 مقعدا، وبالتالي سيتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة. فيما حصل ائتلاف التغيير على 56 مقعدا.

ولم يتجاوز البيت اليهودي الذي تقوده شاكيد نسبة الحسم، حيث حصلت على 2.1%، وكذلك حزب التجمع بقيادة سامي شحادة حصل فقط على 1.8%، كما لم تتجاوز أحزاب تسعيريم بوعريم والحرية الاقتصادية نسبة الحسم.

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