عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل ريد فيلفت جاتوه بأسهل الخطوات

ريد فيلفت جاتوه
ريد فيلفت جاتوه

ريد فيلفت جاتوه من الحلويات الشهية و اللذيذة التي تتمتع بمذاق شهي ومختلف عن غيرها، مما يدفع الكثير إلي شرائها من محلات الحلويات.

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل ريد فيلفت جاتوه في البيت.


مقادير ريد فيلفت جاتوه


‏2كوب ونصف دقيق
2كوب ونصف سكر
2ملعقة صغيرة بيكنج بودر
2ملعقة كبيرة كاكاو خام
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة بيكنج صودا
2ملعقة كبيرة لون أحمر جل
٤بيض
علبة زبادي 
كوب زيت
(الكريمة)
نصف كيلو جبنة كريمي
ربع كيلو سكر بودر
كوب زبدة طرية
فانيليا سائلة 

 ريد فيلفت جاتوه


طريقة تحضير ريد فيلفت جاتوه


في بولة نضع البيض والسكر ونخفق جيداً ثم نضيف الزبادي ونخفق ثم نضع الزيت ونخفق ثم نضيف اللون الأحمر ونخفق جيداً ثم في بولة نخلط الدقيق مع الكاكاو الخام والبيكنج بودر والبيكنج صودا والملح ثم نضيفهم على خليط البيض ونقلب جيداً حتى يتكون خليط الكيك ثم نصبه في صاج مفروش ورق زبدة وندخله فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تمام النضج وبعد خروجه من الفرن نتركه حتى يبرد ثم نساوي وجه الكيك ثم نقسمه نصفين ونحشيه بالكريمة ونغطي الوجه بالكريمة ثم يقطع قطع متساوية ويقدم بالهنا والشفا
(لعمل الكريمة)
نخفق كل المكونات مع بعض جيداً حتى يصبح القوام كريمي

ريد فيلفت ريد فيلفت جاتوه طريقة عمل ريد فيلفت جاتوه مقادير ريد فيلفت جاتوه طريقة تحضير ريد فيلفت جاتوه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

يتسبب فى سرطان الدم .. شركة عالمية تسحب نوع شامبو من الأسواق

مطربة الملوك.. من هي الحاجة الحمداوية التي احتفى جوجل بذكراها؟

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة الأخيرة

إلحق بيع| أسعار الذهب في العالي.. وعيار 21 يرتفع 92 جنيها

أزمة في الزمالك بسبب الإصابات قبل مواجهة الأهلي بـ السوبر .. تفاصيل

عكس التوقعات .. هبوط تاريخي في سعر الذهب العالمي

للمطلقات .. طريقة الحصول على معاش شهرى بالأوراق والمستندات

موضوعات متعلقة

طبيبة تحذر من الإفراط في تناول الشاي الأخضر| أضرار كارثية

طريقة عمل العجة في البيت.. أحلى من المطاعم

نشرة المرأة والصحة.. الشتاء يعرضك لمخاطر الإصابة بالنوبات القلبية وفوائد السوداني

شاهيناز في إطلالة ملفتة على إنستجرام| شاهد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 28 أكتوبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي

جمبسوت ملفت.. أحدث إطلالات شاهيناز| شاهد

نشرة المرأة والصحة|تخلصوا من ملابسكم القديمة.. اعرف السبب.. في عيد ميلادها.. فستان وضع إليسا في مأزق|شاهد

لتاني مرة.. ياسمين صبري ولجين عمران بنفس الفستان| مين أحلى

ترشيحاتنا

الموالح في المقدمة.. صادرات مصر الزراعية تتجاوز 5.2 مليون طن خلال العام

سبوبة الرحلات.. صفحة وهمية تحمل اسم كلية وجامعة عين شمس تحذر

لتعويض غياب الونش.. خيارات دفاعية لتأمين الزمالك أمام الأهلي في مباراة السوبر

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد العتيق بمحافظة الجيزة

بث مباشر.. شعائر صلاة وخطبة الجمعة من الحرمين الشريفين

34 مليار دولار في 6 أشهر.. الإمارات تسجل فائض قياسي بالنصف الأول من 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق| سعر خرافي لـ فستان بلقيس في أحدث ظهور لها

طبيبة تحذر من الإفراط في تناول الشاي الأخضر| أضرار كارثية

حلمي بكر عن أزمة شيرين وحسام: الشهرة قد تدمر أصحابها

نُقطة العريس قتله..3 رجال ينهالون بالشوم على ابن اختهم لمطالبته بميراث والدته

فيديو

مقبرة حمير مسلوخة في البحيرة تثير مخاوف الأهالي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

رحلة تكتب الفصل الأخير لأسرة كاملة من 10 أفراد في المحلة.. فيديوجراف

البشرية على حافة الانهيار .. كيف هدد بوتين أمريكا والغرب؟| فيديوجراف

«دموع الرجال غالية».. أحمد العوضي يجبر خاطر شاب تعرض لحادث مأساوي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ