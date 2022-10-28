طريقة عمل ريد فيلفت جاتوه بأسهل الخطوات

ريد فيلفت جاتوه من الحلويات الشهية و اللذيذة التي تتمتع بمذاق شهي ومختلف عن غيرها، مما يدفع الكثير إلي شرائها من محلات الحلويات.

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل ريد فيلفت جاتوه في البيت.



مقادير ريد فيلفت جاتوه



‏2كوب ونصف دقيق

2كوب ونصف سكر

2ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2ملعقة كبيرة كاكاو خام

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

2ملعقة كبيرة لون أحمر جل

٤بيض

علبة زبادي

كوب زيت

(الكريمة)

نصف كيلو جبنة كريمي

ربع كيلو سكر بودر

كوب زبدة طرية

فانيليا سائلة

ريد فيلفت جاتوه



طريقة تحضير ريد فيلفت جاتوه



في بولة نضع البيض والسكر ونخفق جيداً ثم نضيف الزبادي ونخفق ثم نضع الزيت ونخفق ثم نضيف اللون الأحمر ونخفق جيداً ثم في بولة نخلط الدقيق مع الكاكاو الخام والبيكنج بودر والبيكنج صودا والملح ثم نضيفهم على خليط البيض ونقلب جيداً حتى يتكون خليط الكيك ثم نصبه في صاج مفروش ورق زبدة وندخله فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تمام النضج وبعد خروجه من الفرن نتركه حتى يبرد ثم نساوي وجه الكيك ثم نقسمه نصفين ونحشيه بالكريمة ونغطي الوجه بالكريمة ثم يقطع قطع متساوية ويقدم بالهنا والشفا

(لعمل الكريمة)

نخفق كل المكونات مع بعض جيداً حتى يصبح القوام كريمي