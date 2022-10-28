طريقة عمل العجة في البيت.. أحلى من المطاعم

العجة من الأطباق التي تتمتع بمذاق شهي ولذيذ ويعشق الكثير من الأشخاص تناولها، بالإضافة إلي ذلك تحتوي العجة على مجموعة من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل العجة في المنزل..



مقادير العجة



١٠بيضات

كيلو بصل مفروم محمر

٢ملعقة كبيرة فلفل حار مفروم

٢حزمة بقدونس مفروم

٢حزمة كزبرة مفرومة

٢حزمة شبت مفروم

٢ملعقة كبيرة نعناع مفروم

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

٢ملعقة كبيرة دقيق

زيت

كزبرة جافة

كمون

ملح

فلفل أسود

العجة



طريقة تحضير العجة



في بولة نضع البيض والتوابل ونخلط ثم نضيف الفلفل الحار والثوم والدقيق والبيكنج بودر ونخلط جيداً ثم نضع النعناع والبقدونس والكزبرة والشبت ونقلب ثم نضيف البصل والزيت "بارد" ونقلب جيداً ثم في صينية ألومنيوم مدهونة بالزيت نصب خليط العجة وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تمام النضج، وتقدم وصحتين وهنا.