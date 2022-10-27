طريقة عمل بديل الأرز البسمتي.. أرخص وأحلى

الأرز البسمتي من النشويات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها ولكن يعتبر من أنواع الأرز الغالية التي لا يتسطيع العديد شرائها من المحلات، على الرغم من مذاقه المميز.

لكن كشف الشيف محمد حامد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن طريقة عمل بديل الأرز البسمتي في المنزل.

مقادير بديل الأرز البسمتي



نصف كيلو لسان عصفور

بصلة مبشورة

٢جزر مبشور

3ورق لورا

بهارات دجاج

حبهان بودر

قرنفل بودر

بابريكا

كركم

ملح

فلفل أسود

بديل الأرز البسمتي



طريقة تحضير بديل الأرز البسمتي



في حلة على النار نضع القليل من السمنة ثم نضع لسان العصفور ونحمره ثم نضع التوابل كلها ونشوح جيداً ثم نضيف البصلة والجزر ونستمر في التشويح ثم نضع الماء المغلي ونتركه حتى تمام النضج ويقدم بالهنا والشفا.