طريقة عمل بديل الأرز البسمتي.. أرخص وأحلى

الأرز البسمتي من النشويات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها ولكن يعتبر من أنواع الأرز الغالية التي لا يتسطيع العديد شرائها من المحلات، على الرغم من مذاقه المميز.
لكن كشف الشيف محمد حامد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن طريقة عمل بديل الأرز البسمتي في المنزل.
مقادير بديل الأرز البسمتي
نصف كيلو لسان عصفور
بصلة مبشورة
٢جزر مبشور
3ورق لورا
بهارات دجاج
حبهان بودر
قرنفل بودر
بابريكا
كركم
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير بديل الأرز البسمتي
في حلة على النار نضع القليل من السمنة ثم نضع لسان العصفور ونحمره ثم نضع التوابل كلها ونشوح جيداً ثم نضيف البصلة والجزر ونستمر في التشويح ثم نضع الماء المغلي ونتركه حتى تمام النضج ويقدم بالهنا والشفا.