لابتوب وتابلت في جهاز واحد.. شاومي تعلن عن الحاسوب المحمول Book Air 13

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن مجموعة كبيرة من المنتجات الجديدة أمس الخميس خلال حدث خاص، من بينها الكمبيوتر المحمول Xiaomi Book Air 13، الذي يتميز بعددا من الميزات المتقدمة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ينطلق لابتوب شاومي الجديد Xiaomi Book Air 13، بشاشة تعمل باللمس من نوع OLED، بقياس 13.3 بوصة، بدقة 2880 ×1800 بكسل، تبلغ أبعادها 16:10. وهي محمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 3 والتي يمكن تدويرها لاستخدام الجهاز كحاسوب لوحي.

لابتوب وتابلت في جهاز واحد

ويأتي لابتوب شاومي Xiaomi Book Air 13 مع خيارين، بمعالجات مختلفة من أحدث شرائح شركة إنتل من نوع Core i7-1250U، و Core i5-1230U. وفي كلا الخيارين، يحوي الجهاز ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5 بسعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع PCIe بسعة 512 جيجابايت.

لابتوب شاومي الجديد Xiaomi Book Air 13

وتدعم شاشة حاسوب شاومي الجديد، تقنية Dolby Vision وتقنية HDR 500، كما أنها تدعم تقنية التعتيم DC وتغطي 100% من طيف الألوان DCI-P3، كما يتميز بدعم مكبري صوت استريو وتقنية Dolby Atmos للصوت، وهو يأتي مع مكبري صوت.

ومن ناحية الاتصال، يحتوي لابتوب شاومي الجديد Xiaomi Book Air 13، على منفذي 4 Thunderbolt 4، ومقبس سماعة صوت بقياس 3.5 ملميتر، ويبلغ سمك الجهاز حوالى 12 ميليمتر، ويزن حوالى 1.2 كيلوجرام.

لابتوب شاومي الجديد Xiaomi Book Air 13

ويعمل لابتوب شاومي الجديد Xiaomi Book Air 13، ببطارية تبلغ قوتها 58.3 وات، تدعم الشاحن السريع باستطاعة 65 وات.

ويتوفر لابتوب شاومي الجديد Xiaomi Book Air 13، باللون الأبيض فقط، ولم تعلن الشركة عن سعر الجهاز وأماكن التوافر.