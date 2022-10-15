أرخص موبايل من شاومي.. Redmi A1+ هاتف أندرويد اقتصادي للشباب

أطلقت العلامة التجارية ريدمي، التابعة لعملاق الهواتف الصيني شاومي Xiaomi، الهاتف الذكي الأقل تكلفة بين محفظة هواتف الشركة Redmi A1 +، والذي يندرج تحت الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية والتي تجتذب الشباب بشكل كبير.

وذكر موقع "gizchina"، أن هاتف شاومي الجديد Redmi A1+، مخصص للمستخدمين الذين يريدون الميزات الأساسية لنظام أندرويد، ولكنهم لا يرغبون في إنفاق الكثير من المال على هاتف ذكي.

هاتف منخفض التكلفة يعمل بنظام أندرويد 12

يعمل هاتف شاومي Redmi A1+، بنظام التشغيل أندرويد 12، بدون واجهة المستخدم MIUI، إذ يحتوي على إصدار "Go Edition"، المصمم للهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة، والذي زودته جوجل بميزات أندرويد القياسية وواجهة مرتبة إلى حد ما، علاوة على ذلك، فإنه يوفر خيار تثبيت تطبيقات Go، الأصغر حجما والأقل استهلاك لموارد الجهاز من بينها البطارية وبيانات الجوال.

تصميم أنيق مصنوع من البلاستيك

من حيث التصميم يأتي هاتف شاومي Redmi A1+،بهيكل أنيق مصنوع من البلاستيك، وشاشة ذات شق وحواف ملحوظة، وهو يتميز بمستشعر بصمات الأصابع على ظهر الجهاز، ومنفذ شحن من نوع USB C، وهي مواصفات لا تتوفر في الهواتف المحمولة الرخيصة التكلفة.

شاشة كبيرة عالية الدقة

يأتي هاتف شاومي Redmi A1+ بشاشة كبيرة بقياس 6.5 بوصة، من نوع IPS LCD، بجودة عرض HD+، ودقة 1600 × 720 بكسل.

أداء جيدا مقارنة بتكلفة الجهاز

ويتم تشغيل الهاتف الذكي الجديد من شاومي، بواسطة معالج مقبول للفئة السعرية والإعدادات، ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتك، من نوع Helio A22، إلى جانب ما يصل إلى 2 أو 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، ويحتوي + Redmi 10A على ما يصل إلى 32 جيجابايت من مساحة تخزين الداخلية المدمجة.

إعدادات كاميرا مميزة

يحتوي هاتف Redmi 10A+ على مستشعر كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل، ويتميز بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 8+ 2 ميجابكسل، مع فلاش LED.

بطارية كبيرة تدوم طويلا

يحزم الهاتف بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن القياسي بقدرة 10 وات.

أرخص هاتف ذكي

يتوفر هاتف Redmi 10A+، في الهند مقابل سعر يبدأ من 90 دولار (أي ما يعادل 1700 جنيه مصري)، وهو يعد أرخص هاتف ذكي من شاومي.