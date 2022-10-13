لعشاق الألعاب.. تسريب التفاصيل الأولية حول سلسلة شاومي Redmi K60

تعمل شركة شاومي Xiaomi، حاليا على تطوير سلسلة Redmi K60، والتي تأتي كخليفة لتشكيلة Redmi K50 التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي في شهر مارس الماضي، وتتضمن إصدارين هما Redmi K50 و Redmi K50 Pro، ثم تبعتها الشركة بإصدار مميز في شهر أغسطس الماضي يسمى Redmi K50 Ultra.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت أحدث التقارير أن سلسلة Redmi K60 القادمة من شاومي، ستحتوي على إصدار يعمل بإصدار معالج كوالكوم لعام 2021، من نوع Snapdragon 8+ Gen 1.

تسريب التفاصيل الأولية حول سلسلة شاومي Redmi K60



ووفقا لمحطة التسريبات الموثوق بها Digital Chat Station، فإن شاومي تختبر سلسلة Redmi K60 في الوقت الحالي للتحقق من التصميم، وبمجرد أن تأكد الشركة من أن التصميم الداخلي آمن، سيتبع ذلك التصنيع.

وتبعا للمعلومات الواردة سيأتي الإصدار الأساسي من سلسلة شاومي المرتقبة Redmi K60، بشاشة بدقة 2K، والمعروفة بجودة عرض QHD +، وتعد هواتف “Redmi K” هي إصدارات رائدة مخصصة للألعاب.

هاتف شاومي Redmi K50 Ultra

ومن المتوقع أن تحصل هواتف سلسلة Redmi K60، على بطارية عملاقة تبلغ سعتها 5500 مللي أمبير في الساعة، ستدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 67 وات، و الشحن اللاسلكي بقدرة 30 وات.

وأشارت التسريبات السابقة، إلى أن تشكيلة Redmi K60، ستكون من أوائل هواتف أندرويد التي ستدعم ميزة الجزيرة الديناميكية أو Dynamic Island، التي تقدمها أجهزة iPhone 14 Pro من آبل.

وقد بدأ مطورو واجهة المستخدم من شاومي MIUI في اختبار تطبيق Dynamic Island، للتحكم في عناصر الموسيقى والإشعارات الأخرى.