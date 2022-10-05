بـ1700 جنيه فقط.. موبايل جديد من شاومي يغزو الأسواق العالمية

أطلقت شركة شاومي Xiaomi الصينية هاتف هاتف Redmi A1 + رسميًا في كينيا إلى أن ينتشر في باقي دول العالم قريبا ويتميز برخص ثمنه و العديد من المميزات مقابل ذلك السعر، ويتوفر الهاتف حاليا للشراء على جوميا.

بـ 1700 جنيه فقط..موبايل جديد من شاومي متفور في الأسواق العالمية

سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi A1 +

ويأتي هاتف شاومي Redmi A1 + بشاشة كبيرة قياس 6.5 بوصة، نوع LCD، بجودة عرض HD+، ودقة 1600 × 720 بيكسل ومعدلأخذ العينات التي تعمل باللمس 120 هرتز ، ومستوى ذروة السطوع 400 شمعة ، و 70٪ من التدرج اللوني NTSC

يعمل هاتف شاومي الجديد Redmi A1 + بمعالج مميز من شركة ميديا تيك التايوانية نوع Helio A22 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x سعة 2 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع eMMC 5.1 سعة 32 جيجا بايت، وجدير بالذكر أنه سيكون لهاتف ريدمي مساحة تخزين قابلة للتوسعة عبر فتحة بطاقة microSD.

ويقدم هاتف شاومي الجديد Redmi A1 + كاميرات خلفية مزدوجة مع مستشعر أساسي بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة(f / 2.0) بوصة، ومستشعر إضافي بدقة 0.3 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2 بوصة، كما يضم كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل (f / 2.2) في المقدمة لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويدعم هاتف شاومي Redmi A1 + شبكات الجيل الرابع 4G وشبكة WiFi وبلوتوث 5.0 و GNSS ومقبس سماعة رأس قياس 3.5 مليمتر وفتحة مخصصة لبطاقة MicroSD.

يحتوي الهاتف على بطارية عملاقة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع إمكانات شحن بقوة 10 وات، وسيتم تشغيل الهاتف بنظام Android 12 وواجهة مستخدم MIUI.

يبلغ سعر Redmi A1 Plus سعر 85 دولار أمريكي (أي حوالي 1700 جنيه بس) للإصدار 3 جيجابايت + 32 جيجابايت. إنه معروض للبيع على جوميا بألوان الأسود والأزرق.