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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الآن يمكنك شراء هاتف شاومي الجديد ب 1500 جنيه فقط

الآن يمكنك شراء هاتف
الآن يمكنك شراء هاتف شاومي الجديد ب 1500 جنيه

أطلقت العلامة التجارية ريدمي Redmi التابعة لشركة شاومي Xaiomi أحدث هواتفها الذكية الأسبوع الماضي لأصحاب الميزانيات المحدودة، باسم Redmi A1، ولحسن الحظ بدأت مبيعات الهاتف في الهند إلى أن ينتشر في باقي دول العالم قريبا.

 

سعر هاتف شاومي Redmi A1

 

بحسب موقع "جيز مو شينا" التقني، يبلغ سعر هاتف Redmi A1  حوالي 6499 روبية هندية (حوالي 1500 جنيه مصري) لإصدار 2 + 32 جيجابايت ، سيتم بيعه في Amazon والمتجر الرسمي لشاومي Mi Store، ويتوفر باللون الأزرق الفاتح و الأسود  و الأخضر الفاتح.

الآن يمكنك شراء هاتف شاومي الجديد ب 1500 جنيه فقط

 

مواصفات هاتف شاومي Redmi A1

 

يعمل هاتف شاومي الجديد Redmi A1 بمعالج مميز من شركة ميديا تيك التايوانية نوع  Helio A22 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x سعة 2 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع eMMC 5.1 سعة 32 جيجا بايت، وجدير بالذكر أنه سيكون لهاتف ريدمي مساحة تخزين قابلة للتوسعة عبر فتحة بطاقة microSD.

 

ويأتي هاتف شاومي Redmi A1 بشاشة كبيرة قياس 6.5 بوصة، نوع  LCD، بجودة عرض HD+، ودقة 1600 × 720 بيكسل.

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ويقدم هاتف شاومي الجديد Redmi A1  كاميرات خلفية مزدوجة مع مستشعر أساسي بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة(f / 2.0) بوصة،  ومستشعر إضافي بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2 بوصة، كما يضم كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل (f / 2.2) في المقدمة لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

الآن يمكنك شراء هاتف شاومي الجديد ب 1500 جنيه فقط

يحتوي الهاتف على بطارية عملاقة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع إمكانات شحن بقوة 10 وات، وسيتم تشغيل الهاتف  بنظام Android 12 وواجهة مستخدم MIUI.

 

ويدعم هاتف شاومي Redmi A1  شبكات الجيل الرابع 4G وشبكة WiFi  وبلوتوث 5.0 و GNSS ومقبس سماعة رأس قياس 3.5 مليمتر وفتحة مخصصة لبطاقة MicroSD.

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