منصة أسوان المحلية للتغيرات المناخية تنفذ أنشطة توعية بمدارس إدفو

تواصل منصة أسوان المحلية للتغيرات المناخية تنفيذ أنشطة توعية فى إطار مبادرة " بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27 " التى أطلقتها جمعية المكتب العربى للشباب والبيئة، ونفذت المنصة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بأسوان، حلقة نقاشية بمدرسة إدفو الثانوية الزراعية بحضور لفيف من المسؤولين بمديرية التربية و التعليم بأسوان وإدارة ادفو التعليمية.

وخلال الفعاليات تم مناقشة التغيرات المناخية كيف تحدث وما هى أثارها السلبية على الزراعة والغذاء وسبل وأدوات التكيف معها، كما تناولت تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية المصرية والاحتياج المائى للمحاصيل وتمت تلاوة ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية والتوقيع عليه، ونفذ اللقاء الدكتورة ناهد طه حسن والمهندسة سميرة عبد الله عضوتى المنصة وإيفون عبد الله إلياس رئيس قسم البيئة والسكان بإدارة إدفو التعليمية.

التغيرات المناخية

كما نفذت المنصة بالتعاون مع إدارة دراو التعليمية ندوة تثقيفية بمدرسة دراو الثانية بنات، حول التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على حياة وصحة الناس وكيفية التكيف معها وذلك بحضور متميز ومشاركة فعالة لأولياء الأمور وطالبات المدرسة، وأدار الندوة صباح محمود عبد الرحيم منسق وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بإدارة دراو التعليمية.

ونفذت المنصة كذلك نشاط ثالث فى مدينة أسوان بالتعاون مع المدرسة الفنية الفندقية، نظام الخمس سنوات، حيث تم تنظيم ندوة توعية عن التغيرات المناخية أسبابها والناتج المترتبة عليها والوقود الاحفورى وعلاقته بالتغير المناخى وتعريف الحاضرين بقمة المناخ ال ٢٧ وأهميتها لمصر، ثم تمت تلاوة ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية والتوقيع عليه نفذ اللقاء وردة محمود عبد الرضى عضو المنصة المحلية للتغيرات المناخية.

وفى هذا الصدد صرح الدكتور أحمد زكى أبو كنيز، رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان والمنسق العام للمنصة المحلية للتغيرات المناخية، بأن أنشطة المنصة المحلية بأسوان بالتعاون مع جميع شركائنا ستستمر حتى موعد انعقاد قمة المناخ العالمى بشرم الشيخ، مضيفا أنه تم التركيز على المدارس كونها تضم جمع كبير من الطلاب، حيث تم استهدافهم بالتوعية بقضية التغيرات المناخية وآثارها السلبية على المجتمع.

المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سلسلة الجهود والأنشطة المبذولة ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بقرى مبادرة (حياة كريمة) .

ووجه المحافظ بتكثيف التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والثقافى والإجتماعى لدى الأهالى والمواطنين داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة .