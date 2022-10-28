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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أشرف عطية: إزالة 24 حالة تعد بمنطقة السيل الريفى بمدينة أسوان

إزالة التعديات بأسوان
إزالة التعديات بأسوان

إستكملت الأجهزة المعنية جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه. 

وقد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية ، وكافة الجهات المختصة لإزالة مختلف أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الرى سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضى أملاك الدولة.

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حملات مكبرة

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى وذلك بتوجيهات من محافظ أسوان فقد تم تنفيذ حملة إزالة لـ 24 حالة تعدى بمنطقة السيل الريفى داخل نطاق حى شرق والواقعة على مساحة 5557 م2 ، منها 6 قرارات لإزالة تعديات صادرة سابقاً بمساحة 107 م2 ، بجانب 18 حالة إزالة فورية فى المهد بمساحة 5450 ألاف م2.

وذلك وسط مشاركة للقوات الشرطية بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير أمن أسوان ، بجانب العاملين بالوحدة المحلية بأشراف علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتعدين .

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إزالة التعديات

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المختصة لإزالة مختلف أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الرى سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضى أملاك الدولة .

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة أن يتوازى مع ذلك قيام المحليات بتنفيذ أعمال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، بجانب القيام بمراجعة تراخيص المحلات والأنشطة التجارية المختلفة ، والتفاعل مع أى شكاوى أو مطالب جماهيرية أولاً بأول. 

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنفيذ حملة إزالة للتعديات بمناطق عمارات التجاريين وتقسيم إيديال بطريق السادات بمساحة 15 ألف و 500 م2 وذلك وسط مشاركة للقوات الشرطية بقيادة اللواء أيمن خلاف مساعد مدير أمن أسوان ، بجانب العاملين بالوحدة المحلية برئاسة محمود بهاء نائب رئيس المدينة ، وأشراف جلال نائب رئيس حى جنوب ، ومسئول الأملاك محمود حلمى ، وأيضاً مسئول التنظيم إيهاب عبد القادر مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتعدين. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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