لأول مرة.. انعقاد اجتماع أعضاء اللجنة الاستشارية لقطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسوان

شهدت جامعة أسوان اليوم الخميس لأول مرة انعقاد اجتماع أعضاء اللجنة الاستشارية لقطاع الدراسات العليا والبحوث .

وأشار الدكتور محمد عبد العزيز مهلل نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أنه لأول مرة يتم انعقاد الإجتماع الأول للجنة الاستشارية لقطاع الدراسات العليا والبحوث ، وهى اللجنة التى تم تشكيلها بناء على اقتراحه واعتماداها من الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان بقرار رقم ( 933) الصادر بتاريخ 28/9/2022 .

اللجنة الاستشارية لقطاع الدراسات العليا والبحوث

وتم تشكيل اللجنة من مجموعة متميزة من علماء جامعة أسوان برئاسة الدكتور محمد عبد العزيز مهلل عرابى نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث (رئيساً ) وعضوية كل من الدكتور محمد نجيب راشد أستاذ الكيمياء لكلية العلوم ، والدكتور أحمد محمد رشاد أستاذ الرياضيات بكلية العلوم ، والدكتور حسن محمد أحمد خزيم أستاذ الجيوكيمياء والبيئة المساعد والبيئة المساعد بكلية العلوم ، والدكتور أبو القاسم دياب أحمد الأستاذ المساعد كلية الهندسة.

وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز بأن أن اللجنة قد اجتمعت لمناقشة مهامها ومناقشة بعض الموضوعات الخاصة بقطاع الدراسات العليا والبحوث وخرجت اللجنة بتوصيات عديدة ومنها حيث توصى اللجنة بعرض مقترح تعديل شروط منح الدرجات العلمية (ماجيستر، ودكتوراه) والمقدم من نائب رئيس جامعة أسوان لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والذى يحدد عددا من الأبحاث المطلوب نشرها كمتطلبات الحصول على الدرجات العلمية (ماجيستير و دكتوره) وكذلك نوعية المجلات والدوريات العلمية التى تؤهل للحصول على هذه الدرجات، كما أوصت اللجنة بمقترح مسار تحفيزى للتميز فى الحصول على الرسائل العلمية سوف تقوم اللجنة بأعداده وذلك لعرضه لاحقا على مجلس الدراسات العليا والبحوث.

جامعة أسوان

كما وجهت اللجنة نحو الإنتهاء من إعداد وتحديث لوائح الدراسات العليا بالكليات المختلفة مع استحداث برامج دراسات عليا خاصة ، والعمل علي إعتماد آلية خاصة بكل كلية علي حده من كليات جامعة أسوان لتسويق البحوث العلمية التطبيقية.

وعبر الدكتور محمد عبد العزيز عن مدى سعادته بتشكيل اللجنة تقديراً لدور العلماء بالجامعة والأخذ بأرائهم ومشاركتهم فى اتخاذ القرار الذي يعمل علي الارتقاء بالمنظومة العلمية والبحثية بجامعة أسوان.