افتتاح قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى أسوان الجامعى

أفتتح رئيس جامعة أسوان ووفد مؤسسة التجاري الدولي قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفي الجامعي بأسوان، وقامت مؤسسة البنك التجاري الدولي مصرFoundation CIB، بتمويل وتجهيز وتشغيل أول مركز لجراحة المخ والأعصاب للأطفال بمستشفيات جامعة أسوان بتكلفة إجمالية تتخطى 9 ملايين جنيه لعلاج حوالي 800 طفل سنويا، والتي تم افتتاحها للتشغيل الرسمي .

ويأتي الإفتتاح بحضور الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب، والدكتور أشرف أحمد معبد المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان، والدكتور عصام أبو المجد مدير مستشفى الجراحة، والدكتور محمد صلاح مدير المستشفى الباطنة، والدكتور شريف فراج نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، والدكتور خالد إسماعيل رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أحمد هانئ عبد العليم مدير المشروع ومدرس جراحة المخ والأعصاب، ونادية حسني الأمين العام لمؤسسة البنك التجاري الدولي، والمهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، والسيدة لوجين حسين مخطط أول برامج بمؤسسة البنك التجاري الدولي.

جراحات المخ والأعصاب

إفتتاح قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى أسوان الجامعى

وقالت نادية حسني الأمين العام لمؤسسة البنك التجاري الدولي أن مؤسسة البنك التجاري الدولي، قد ساهمت في إنشاء أول مركز لجراحات المخ والأعصاب للأطفال فى صعيد مصر حيث يتكون القسم من رعاية مركزة (6 سراير) ورعاية متوسطة تضم (6 سراير) وقسم داخلى يحتوى على (10سراير) كما تم تجيهز القسم بجهازين أشعة تلفزيونية أحدهما خاص بجراحة المخ والاعصاب والآخر للرعاية المركزة وتم تجهيز الوحدة بجهازتعقيم خاص بها.

وتضم الرعاية المركزة أجهزة تنفس صناعى وأحدث الاجهزة لمتابعة الوظائف الحيوية واحدث اجهزة ضخ المحاليل وتشمل الوحدة غرفة لاعضاء هيئة التدريس وسكرتارية وغرفة للطبيب المقيم وغرفة تمريض .

وأكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان علي أهمية الإرتقاء بالمنظومة الصحية بمستشفيات الجامعة والتي تشهد طفرة طبية غير مسبوقة بإضافة تخصصات جديدة وإنشاءات طبية مثل مستشفى الجامعة المركزى بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة وعدد من المراكز الطبية المتخصصة وكذلك جارى العمل على قدم وساق بمستشفى الطوارئ كما تم تشغيل مستشفى الباطنة وبهذه الافتتاحات قريبا ستشهد المنظومة الطبية بأسوان انفراجة كبيرة فى تقديم الخدمات الطبية والصحية المتميزة لمرضى أسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد.

صعيد مصر

إفتتاح قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى أسوان الجامعى

وأضاف الدكتور أيمن عثمان بأننا نعمل علي تقديم الدعم لمختلف الخدمات الصحية للأطفال وعلي رأسها جراحة المخ والأعصاب ذلك التخصص الدقيق والنادر في صعيد مصر في ظل الشراكة الحقيقية بين مؤسسة البنك التجاري الدولي وجامعة أسوان وذلك من خلال الإهتمام بالمنظومة الصحية للأطفال ، وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجاً بمحافظات جنوب مصر. وهو ما يعكس مدى تكاتف مؤسسات الدولة المصرية والمجتمع المدني في دعم جهود الدولة لتوفير حياة كريمة ولا سيما في قطاع الصحة لتحقيق أفضل نتائج علاجية ونسب شفاء عالمية.

كما وجه الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان الشكر والتقدير لمساهمة مؤسسة البنك التجاري الدولي فى انشاء أول مركز لجراحة المخ والاعصاب للأطفال في صعيد مصر؛ وتعود ثمار هذا التعاون المثمر البناء علي المواطن الأسواني ومرضي المخ والاعصاب بصعيد مصر .

وأوضح الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب أنه تم انشاء قسم جراحة المخ والاعصاب مع بداية انشاء الجامعة حيث لم يكن هناك تخصص جراحه المخ والاعصاب بالمستشفى التعليمي قبل الإنضمام إلى الجامعة، ولم يكن هناك مكان مخصص لحالات جراحه المخ والاعصاب بالمستشفى الجامعي، ولكن مع التطور الذي شهدته المستشفي الجامعي الذي بدأ بزيادة عدد اقسام المستشفي الجامعي الي ٣٣ قسم طبي متخصص يضم عدد من التخصصات الدقيقة داخل كل تخصص. وبالتالي كان مكان جراحة المخ والاعصاب مشترك مع باقي الجراحات الي اصبح له قسم مستقل لخدمة مرضي المخ والأعصاب.

وأشاد الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة اسوان بما وصلت إليه المنشآت الطبية بالجامعة من تطور غير مسبق علي السنوات السابقة وهذا ما بصدد افتتاح اليوم قسم جراحة المخ والأعصاب والذي أصبح يضم 22 سريرا مع عناية مركزة خاصة بالقسم تضم 6 أسرة لحالات ما بعد العمليات الخاصة بجراحه المخ والأعصاب.

وذكر الدكتور خالد إسماعيل رئيس القسم أنه يقوم بالتعامل مع كل حالات إصابات المخ المختلفة بالتدخل الجراحي أو المتابعة حسب كل حالة حيث كانت الحالات تتحول إلي مستشفي أسيوط الجامعي، كما يقوم القسم بإجراء العمليات المتخصصة لجراحة العمود الفقري وحالات التشوهات الخلقية للجهاز العصبي للأطفال وأيضا حالات أورام المخ المختلفة.

ويستقبل القسم حالات الطورايء والحوادث ويجري العمليات الجراحية المختلفة مع التعامل مع كل حالات الإصابات التي تأتي من مختلف أنحاء محافظة أسوان .