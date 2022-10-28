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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد وحدة إدارة المشروعات لتطوير التعليم العالي يزور جامعة أسوان

جامعة أسوان
جامعة أسوان

إستقبل الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان وفد وحدة إدارة المشروعات لتطوير التعليم العالى بالحرم الجامعى بصحارى، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العزيز مهلل نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور نادى كمال عزيز مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، والدكتور راضى عبد المجيد عميد كلية التربية، والدكتور ياسر عبدالحميد عميد كلية الزراعة والموارد الطبيعية، وذلك لزيارة كليتى هندسة الطاقة وكلية الزراعة لتسليم مشروعى دعم الفاعلية التعليمية بالكليتين.

وقال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان إنه فى الدورة السابقة من عامين تقريبا فازت كليتى الزراعة والموارد الطبيعية وهندسة الطاقة بمشروع لدعم الفاعلية التعليمية، وقام الخبراء من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى - إدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد بتقديم الدعم الفنى وأيضا من خلال مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة أسوان.

بروتوكول تعاون لشركة مياه الشرب وتعليم أسوان للتوعية البيئية لطلاب المدارس

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جامعة أسوان 

وأضاف الدكتور أيمن عثمان أنه تم تقديم الدعم المالى من وزارة التعليم العالى بنسبة 60 % ومن الجامعة بنسبة 40 %، وقد قام الوفد بزيارة لمقر الكليتين للوقوف علي الامكانيات المتاحة والعمل علي تقديم الدعم الفني، وكان من نتائج المشروعان تقديم كلية هندسة الطاقة للاعتماد المؤسسى للكلية ككل لأن بها 4 برامج تعليمية.

وأوضح الدكتور نادي كمال عزيز بأنه سوف تتقدم كلية الزراعة والموارد الطبيعية للاعتماد البرامجى لأن الكلية بها أكثر من 4 برامج تعليمية أيضاً، فيما ستبدأ فترة المشروع من 1 أكتوبر 2022، ولمدة ثمانية عشر شهراً وذلك بدعم تلك المشروعات فنيا وماليا من وزارة التعليم العالى وجامعة أسوان، ويهدف المشروع إلى تأهيل الكلية للتقدم للاعتماد البرامجى بعد انتهاؤه.

 

تطوير التعليم 

فيما أعلن الدكتور راضي عبدالمجيد عميد كلية التربية عن فوز الكلية على مشروع دعم الفاعلية التعليمية وذلك من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى وإدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد.

وكانت قد وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان ومديرية التربية والتعليم بروتوكول تعاون بهدف التوعية المائية والبيئية لتلاميذ المدارس .

وقد حضر توقيع البروتوكول أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، والمهندس يحيى عبد المنعم أبو زيد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان ، وعبد الكريم لطفى وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان ، بجانب عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

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