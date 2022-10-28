جبر الخواطر.. مساعدة مالية تحول دموع سيدة أسوانية إلى فرحة

يواصل “صدى البلد“ عرض سلسلة ”جبر الخواطر” لبعض الحالات والقصص الإنسانية التي نشهدها يومياً داخل مختلف محافظات الجمهورية، والتي تحتاج إلى تدخلات عاجلة وسريعة من المسئولين لوضع حلول لها.

ونعرض بعض مشاكل وهموم المواطنين داخل محافظة أسوان، والتي من بينها مشاكل تخص بعض الأفراد، والتي تتمثل في توفير علاج لهم أو غير ذلك من المستلزمات والمطالب والاحتياجات الملحة، مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة.

جبر الخواطر

وكان طلب احدى المواطنات يتمثل فى توفير مساعدة مالية لها ، مراعاة لظروفها المعيشية والأسرية .

وعندما تم عرض هذا المطلب على محافظ أسوان اللواء أشرف عطية قرر على الفور صرف مساعدة مالية مناسبة لهذه السيدة لتساعدها على تلبية مطالبها وإحتياجاتها اليومية هى وأسرتها التى تعولها ، لتتحول دموعها إلى فرحة وسعادة على وجهها.

وترك هذا التدخل السريع من سكرتير عام محافظة أسوان، أثراً إيجابياً على المواطنة التى حرصت على تقديم الشكر للمحافظ، وجميع الأجهزة المعاونة له.

أنشطة متنوعة

وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سلسلة الجهود والأنشطة المبذولة ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بقرى مبادرة حياة كريمة.

ووجه المحافظ بتكثيف التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والثقافى والإجتماعى لدى الأهالى والمواطنين داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة .

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة على إستكمال تنظيم برنامج جلسات الدوار تحت رعاية محافظ أسوان وبالتعاون مع مديرية الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية بهدف رفع الوعى بالقضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات ، بجانب ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية الحالية .

وأشارت هدى مصطفى إلى القيام بتنظيم عدد 18 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية والتى إستهدفت 900 من السيدات والرجال داخل قرى الكلح غرب والنصراب والسباعية بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قريتى الضما والمنشية الجديدة بمركز كوم أمبو .

وكان قد تم تنظيم 23 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية إستهدفت 1160 سيدة ورجل داخل قرى الكلح غرب وشرق والبصيلية الوسطى والمحاميد بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قرى المحرقة وماريا ومرواو بمركز نصر النوبة ، فضلاً عن قريتى العتمور قبلى وحجازة بمركز كوم أمبو .