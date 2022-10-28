عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جبر الخواطر.. مساعدة مالية تحول دموع سيدة أسوانية إلى فرحة

لقاء المواطنين بأسوان
لقاء المواطنين بأسوان

يواصل “صدى البلد“ عرض سلسلة ”جبر الخواطر” لبعض الحالات والقصص الإنسانية التي نشهدها يومياً داخل مختلف محافظات الجمهورية، والتي تحتاج إلى تدخلات عاجلة وسريعة من المسئولين لوضع حلول لها.

ونعرض بعض مشاكل وهموم المواطنين داخل محافظة أسوان، والتي من بينها مشاكل تخص بعض الأفراد، والتي تتمثل في توفير علاج لهم أو غير ذلك من المستلزمات والمطالب والاحتياجات الملحة، مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة.

استجابة لصدى البلد.. محافظ أسوان يعلن تنفيذ مشروع للصرف الصحي بمنطقة الحاجر بإدفو

أشرف عطية: إزالة 24 حالة تعد بمنطقة السيل الريفى بمدينة أسوان

جبر الخواطر

وكان طلب احدى المواطنات يتمثل فى توفير مساعدة مالية لها ، مراعاة لظروفها المعيشية والأسرية . 

وعندما تم عرض هذا المطلب على محافظ أسوان اللواء أشرف عطية قرر على الفور صرف مساعدة مالية مناسبة لهذه السيدة لتساعدها على تلبية مطالبها وإحتياجاتها اليومية هى وأسرتها التى تعولها ، لتتحول دموعها إلى فرحة وسعادة على وجهها.

وترك هذا التدخل السريع من سكرتير عام محافظة أسوان، أثراً إيجابياً على المواطنة التى حرصت على تقديم الشكر للمحافظ، وجميع الأجهزة المعاونة له.

مصر بلد الأمن والأمان.. تنزه سائح وزوجته بمعبد أبو سمبل جنوب أسوان

جبر الخواطر.. نائب محافظ أسوان يوجه بتلبية مطالب 29 مواطنا

أنشطة متنوعة

وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سلسلة الجهود والأنشطة المبذولة ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بقرى مبادرة حياة كريمة.

ووجه المحافظ بتكثيف التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والثقافى والإجتماعى لدى الأهالى والمواطنين داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة .

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة على إستكمال تنظيم برنامج جلسات الدوار تحت رعاية محافظ أسوان وبالتعاون مع مديرية الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية بهدف رفع الوعى بالقضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات ، بجانب ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية الحالية .

وأشارت هدى مصطفى إلى القيام بتنظيم عدد 18 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية والتى إستهدفت 900 من السيدات والرجال داخل قرى الكلح غرب والنصراب والسباعية بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قريتى الضما والمنشية الجديدة بمركز كوم أمبو  .

وكان قد تم تنظيم 23 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية إستهدفت 1160 سيدة ورجل داخل قرى الكلح غرب وشرق والبصيلية الوسطى والمحاميد بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قرى المحرقة وماريا ومرواو بمركز نصر النوبة ، فضلاً عن قريتى العتمور قبلى وحجازة بمركز كوم أمبو .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك 0-0 فى السوبر المصري

يا فرحة ما تمت.. غسيل البطاطين ينهي حياة 3 أشقاء وشاب في سوهاج

إلحق بيع| أسعار الذهب في العالي.. وعيار 21 يرتفع 92 جنيها

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة الأخيرة

شاهد.. أول صورة من عقد قران شيري عادل وطارق صبري

تشكيل الزمالك أمام الأهلي بالسوبر المصري

سافيو وشادي حسين يقودان الأهلي أمام الزمالك في السوبر

أيمن الكاشف يكشف سر غيابه عن التعليق على مباراة السوبر المصري

موضوعات متعلقة

استجابة لصدى البلد.. محافظ أسوان يعلن تنفيذ مشروع للصرف الصحي بمنطقة الحاجر بإدفو

ترشيحاتنا

إقتصادية النواب: قرارات المركزي بشأن الاعتمادات المستندية تلبي احتياجات المصانع

تبرع بالكليتين والكبد والبنكرياس.. طفل سعودي ينقذ حياة 3 أشخاص

وزير الرياضة يفتتح بطولة إفريقيا لرفع الأثقال

وزير التجارة الجزائري لـ صدى البلد: الأمن الغذائي ضمن أولويات القمة العربية

غدا.. الرئيس السيسي يشهد أكبر انطلاقة لتوطين الصناعة في مصر

ادعولي.. نقل تيسير فهمي إلى المستشفى بعد وعكة صحية مفاجئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يصيب الإنسان بالسرطان.. طريقة عمل الشامبو في المنزل

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ جورجينا

بفستان جريء| نادين نجيم تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان ياسمين صبري في قطر| شاهد

فيديو

هؤلاء النجوم خارج الأهلي بأوامر كولر في يناير | فيديو جراف

قبل دقائق من مباراة القمة.. جمهور الأهلي والزمالك يرقصون على أغاني المهرجانات

بث مباشر لـ مباراة منتخب مصر ضد السنغال بنهائي كأس أفريقيا للكرة الشاطئية

أوكرانيا أنهت تصنيعها.. القنبلة القذرة تثير القلق الروسي.. تعليق صوتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ