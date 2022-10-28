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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب يهنئ جماهير الأهلي ولاعبيه والجهاز الفني بالسوبر.. ويوجه الشكر للإمارات الشقيقة

الخطيب
الخطيب

توجه  محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بالشكر إلى الله تعالى، صاحب الفضل في الفوز ببطولة السوبر، ثم جماهير الأهلي الوفية التي تستحق أن يضحي الجميع من أجلها، وهي جماهير تمثل السند والدعم لناديها في كل المواقف وفي كل زمان ومكان.

وأضاف أن لاعبي الأهلي وجهازهم الفني يستحقون التحية والتقدير على الروح العالية والأداء الرجولي طوال زمن المباراة، واستطاعوا أن يسعدوا جماهيرهم ببطولة غالية مع انطلاقة الموسم الجديد.

كما وجه محمود الخطيب الشكر لدولة الإمارات الشقيقة لاستضافتها بطولة السوبر، وما لاقته بعثة الأهلي من كرم الضيافة وحسن الاستقبال منذ لحظة وصولها. وأضاف أن هذا ليس بجديد على الشعب الإماراتي الشقيق، الذي يرتبط بأشقائه المصريين بعلاقات تاريخية وطيدة موثوقة بالمحبة والتآخي على مر العصور.

وحرص محمود الخطيب على الاتصال الهاتفي وتهنئة الجهاز الفني واللاعبين بكأس السوبر.

محمود الخطيب الله سبحانه وتعالى جماهير الأهلي لاعبي الأهلي لدولة الإمارات الشقيقة

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