استطلاعات: نتنياهو يفوز بانتخابات الكنيست وسيفشل في تشكيل الحكومة الإسرائيلية

قبيل ثلاثة أيام فقط من انتخابات كنيست إسرائيل تشير آخر استطلاعات للرأي إلى أن كتلة نتنياهو تتجاوز نصف مقاعد الكنيست، وأشارت نتائج آخر سبعة استطلاعات للرأي للقنوات: 14،13،12،11، وصحيفتي “يسرائيل هيوم” ومعاريف وإذاعة الجيش نشرت نتائجها خلال الأيام الماضية واليوم بحصول نتنياهو على 60 مقعداً تقريباً وفق هذه النتيجة، فلا يمكنه تشكيل حكومة إلا حدثت مفاجآت في نتائج الانتخابات.

وفيما يلي نتائج استطلاع الرأي للقناة ال12 العبري: (الجمعة 28/10)

الليكود – 31 مقعدا

يش عتيد – 25 مقعدا

همحنية همملختي – 11 مقعدا

الصهيونية الدينية – 14 مقعدا

شاس – 8 مقعدا

يهودات هتوراة – 7 مقاعد

العمل – 5 مقاعد

“إسرائيل بيتنا” – 6 مقاعد

ميرتس – 5 مقاعد

راعام 4 مقاعد

أما القائمة المشتركة ( الطيبي+عودة) فهي 4 مقاعد،وبهذا تصبح كتلة نتنياهو 60 مقعدا وكتلة لبيد 56 مقعدا.

ولم يتجاوز البيت اليهودي الذي تقوده شاكيد مرة أخرى نسبة الحسم حيث حصلت على 1.5% إضافة لحزب التجمع بقيادة سامي شحادة والذي ارتفع إلى نسبة 1.8% من نسبة الحسم.

وفيما يلي نتائج استطلاع الرأي لصحيفة لقناة ال13 العبرية

الليكود – 30 مقعدا

يش عتيد – 27 مقعدا

همحنية همملختي – 10 مقعدا

الصهيونية الدينية – 15 مقعدا

شاس – 8 مقاعد

يهودات هتوراة – 7 مقاعد

العمل – 6 مقاعد

“إسرائيل بيتنا” – 5 مقاعد

ميرتس،راعام، القائمة المشتركة ( الطيبي+عودة) فتحصل على 4 مقاعد لكل منها

وبهذا تصبح كتلة نتنياهو 60 مقعدا وكتلة لبيد 56 مقعدا.

ولم يتجاوز البيت اليهودي الذي تقوده شاكيد مرة أخرى نسبة الحسم حيث حصلت على 2 % إضافة إلى حزب التجمع بقيادة سامي شحادة إلى حصل ففقط على 2.75%.

وفيما يلي نتائج استطلاع الرأي لصحيفة معاريف العبرية

الليكود – 31 مقعدا

يش عتيد – 25 مقعدا

همحنية همملختي – 12 مقعدا

الصهيونية الدينية – 14 مقعدا

شاس – 9 مقاعد

يهودات هتوراة – 6 مقعد

“إسرائيل بيتنا” – 6 مقاعد

ميرتس – 5 مقاعد

العمل،راعام ، القائمة المشتركة ( الطيبي+عودة) 4 مقاعد لكل منها وبهذا تصبح كتلة نتنياهو 60 مقعدا وكتلة لبيد 56 مقعداً.

ولم يتجاوز البيت اليهودي الذي تقوده شاكيد مرة أخرى نسبة الحسم حيث حصلت على 2.1% إضافة إلى حزب التجمع بقيادة سامي شحادة إلى حصل ففقط على 1.8%

وقد جاءت نتائج استطلاع قناة كان العبرية كالتالي: (الخميس 27/10)

الليكود – 31 مقعدا.

يش عتيد – 24 مقعدا.

همحنية همملختي – 11 مقعدا.

الصهيونية الدينية – 14 مقعدا.

شاس – 8 مقاعد.

يهودات هتوراة – 7 مقاعد.

العمل، “إسرائيل بيتنا” – 6 مقاعد لكل منهما.

ميرتس – 5 مقاعد.

راعام، القائمة المشتركة (الطيبي+عودة) 4 مقاعد لكل منهما.

وحصلت كتلة نتنياهو – التي تضم الليكود والصهيونية الدينية وشاس ويهودات هتوراة – على أغلبية 60 مقعداً، وبالتالي سيتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة، أما ائتلاف التغيير فحصل على 56 مقعداً.

ولم يتجاوز البيت اليهودي الذي تقوده شاكيد نسبة الحسم حيث حصلت على 2%، وكذلك حزب التجمع بقيادة سامي شحادة حصل فقط على 2.2%.

وقد جاءت نتائج استطلاع قناة ال 14 العبرية كالتالي: (الخميس 27/10)

الليكود – 34 مقعدا.

يش عتيد – 23 مقعدا.

همحنية همملختي – 12 مقعدا.

الصهيونية الدينية – 13 مقعدا.

شاس – 9 مقاعد.

يهودات هتوراة – 7 مقاعد.

“إسرائيل بيتنا” – 6 مقاعد.

العمل، ميرتس، راعام، القائمة المشتركة (الطيبي+عودة) – 4 مقاعد لكل منهم.

وحصلت كتلة نتنياهو على أغلبية 62 مقعداً، وبالتالي سيتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة، أما ائتلاف التغيير فحصل على 54 مقعداً.

ولم يتجاوز البيت اليهودي الذي تقوده شاكيد نسبة الحسم حيث حصلت على 1.9%، وكذلك حزب التجمع بقيادة سامي شحادة حصل فقط على 2.1%.

وقد جاءت نتائج استطلاع صحيفة “يسرائيل هيوم” كالتالي: (الخميس 27/10)

الليكود – 30 مقعدا.

يش عتيد – 25 مقعدا.

همحنية همملختي – 11 مقعدا.

الصهيونية الدينية – 15 مقعدا.

شاس – 9 مقاعد.

يهودات هتوراة – 7 مقاعد.

العمل – 6 مقاعد.

“إسرائيل بيتنا” – 5 مقاعد.

ميرتس، راعام، القائمة المشتركة (الطيبي+عودة) – 4 مقاعد لكل منهم.

وحصلت كتلة نتنياهو على أغلبية 61 مقعداً، وبالتالي سيتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة، أما ائتلاف التغيير فحصل على 55 مقعدا.

ولم يتجاوز البيت اليهودي الذي تقوده شاكيد نسبة الحسم حيث حصلت على 1.2%، وكذلك حزب التجمع بقيادة سامي شحادة حصل فقط على 1%، كما لم تتجاوز أحزاب تسعيريم بوعريم والحرية الاقتصادية نسبة الحسم.

وقد جاءت نتائج استطلاع الرأي لإذاعة جيش اسرائيل كما يلي: الأربعاء (26/10)

الليكود – 31 مقعدا

يش عتيد – 25 مقعدا

همحنية همملختي – 12 مقعدا

الصهيونية الدينية – 13 مقعدا

شاس – 8 مقاعد

يهودات هتوراة – 7 مقاعد

العمل – 5 مقاعد

“إسرائيل بيتنا” – 6 مقاعد

ميرتس – 5 مقاعد

راعام 4 مقاعد

أما القائمة المشتركة ( الطيبي+عودة) فهي 4 مقاعد

وبهذا تصبح كتلة نتنياهو 59 مقعدا وكتلة لبيد 57 مقعداً

ولم يتجاوز البيت اليهودي الذي تقوده شاكيد مرة أخرى نسبة الحسم إضافة إلى حزب التجمع بقيادة سامي شحادة كما لم تتجاوز أحزاب تسعيريم بوعريم والحرية الاقتصادية نسبة الحسم.

وقد جاءت نتائج استطلاع الرأي للقناة ال13 العبرية:(الثلاثاء 25/10)

الليكود – 31 مقعدا

يش عتيد – 27 مقعدا

همحنية همملختي – 11 مقعدا

الصهيونية الدينية – 14 مقعدا

شاس – 8 مقاعد

يهودات هتوراة – 7 مقاعد

العمل – 4 مقاعد

“إسرائيل بيتنا” – 6 مقاعد

ميرتس – 4 مقاعد

راعام 4 مقاعد

أما القائمة المشتركة ( الطيبي+عودة) فهي 4 مقاعد

وبهذا تصبح كتلة نتنياهو 60 مقعدا وكتلة لبيد 56 مقعداً

ولم يتجاوز البيت اليهودي الذي تقوده شاكيد مرة أخرى نسبة الحسم حيث حصلت على 2.2% إضافة إلى حزب التجمع بقيادة سامي شحادة والذي ارتفع إلى نسبة 2.3% من نسبة الحسم.