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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

التنظيم والإدارة ينفذ برنامج تدريبي في الشبكات ونظم المعلومات للمختصين بـ الوزراء السوداني

صدى البلد

انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من تنفيذ برنامج تدريبي جديد بعنوان " الشبكات ونظم المعلومات والتطبيقات "، وذلك للمختصين بأمانة مجلس الوزراء السوداني.

وتضمن البرنامج التدريبي ، الذي انقسم لمجموعتين مستحدثات الأمن السيبراني وإدارة البنية الأساسية التكنولوجية ، وتحليل البيانات وإعداد تطبيقات الويب ، حيث نفذ التدريب مجموعة من المتخصصين في نظم المعلومات والتحول الرقمي . 

يشار إلى أن هذا البرنامج يعد السابع الذى ينفذه الجهاز للأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني، وذلك بعد انتهائه من تنفيذ برامج للمختصين فى استراتيجيات البروتوكول الدولى والمراسم، وتعزيز قدرات العاملين في الإدارات الإعلامية ، والإدارة العصرية لشكاوى المواطنين ، والتخطيط الاستراتيجي للمؤسسات الحكومية. 

وتأتي هذه البرامج التدريبية فى إطار العلاقات الوثيقة بين جمهوريتى مصر العربية والسودان الشقيق، والروابط التاريخية المشتركة والوطيدة بين الشعبين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الأشقاء، وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الدول والشعوب العربية الشقيقة.

التنظيم والإدارة الأمن السيبراني برنامج تدريب البرامج التدريبية التدريب الجهاز المركزي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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