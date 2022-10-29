وكيل تموين سوهاج ينشر رقمه الشخصي لتلقي بلاغات المواطنين عن محتكري السلع

في لفتة طيبة، قرر المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، نشر رقم هاتفه الشخصي من خلال موقع “صدى البلد”؛ لتلقي شكاوى المواطنين بسوهاج، وبلاغاتهم عن أي مُخالفة تموينية أو أي محتكر لأي سلعة من السلع الغذائية وغيرها من السلع التي يتم تداولها بالأسواق.

وأكد "إبراهيم" أنه في خدمة المواطن السوهاجي على مدار الـ 24 ساعة، وعلى أتم الاستعداد للتحرك لمساعدتهم ورصد أي مُخالفة في أي وقت باليوم متأخرًا كان أو مبكرًا، "ده رقمي الشخصي 01007001203 وأي مواطن يتصل على رقم المديرية ويكون مشغول أو خلافه أهو معاه رقمي يتصل عليا في أي وقت، وأنا بنفسي هتحرك معاه لمقر البلاغ اللي هيبلغ عنه وجاهز لحل أي شكوى يشتكي منها المواطن السوهاجي".

وزارة التموين والتجارة الداخلية

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، إن احتكار السلع يعتبر مُخالفة للوائح والقوانين ويُحاسب عليها المُحتكر ويتعرض للمساءلة القانونية.

وأضاف أن المديرية لا تدخر جهدًا لضبط الأسواق ومراقبتها وضبط المُخالفين ومعاقبتهم، والعمل على حل مشكلات المواطنين بصفة مستمرة، وذلك من خلال تدشين عدة حملات على جميع الأسواق والمخابز بمراكز المحافظة، لضبط الخارجين عن القانون والمخالفين للوائح والقوانين.

جانب من حملات تموين سوهاج

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ونوه المهندس محمد إبراهيم، إلى أهمية البلاغ عن أي مُخالفة تموينية يراها المواطن بالأسواق السوهاجية، وعن أي مُحتكر لأي سلعة بالأسواق، من خلال رقم مديرية التموين بسوهاج 4602177، وفي حالة عدم الرد يتصل المُشتكي أو المُبلغ على رقمه الشخصي 01007001203، حيث سيتحرك فورًا مع المواطن لرصد ما يتم الإبلاغ عنه.