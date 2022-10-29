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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

50 مليون جنيه خسائر.. القصة الكاملة لحريق مخزن قطن في دمياط.. فيديو

حريق بمخزن قطن في
حريق بمخزن قطن في دمياط

في لحظة من مساء أمس الجمعة، تحول مخزن كبير للقطن بقرية ميت الخولى عبدالله التابع لمركز الزرقا بمحافظة دمياط، إلى رماد وتدمير كافة محتويات المخزن بالكامل في دقائق معدودة نتيجة لنشوب النيران داخل المخزن بالكامل.

حريق مخزن قطن بدمياط

حريق مخزن قطن بدمياط

لولا العناية الإلهية لاحول المنطقة بالكامل إلى رماد نتيجة لتصاعد السنه اللهب وامتدت إلى المحيط مخزن القطن واشتعلت النيران في سيارة نقل وأخرى ملاكى.

وحسب ما أكدت المعاينة الاولي أن السبب في الحريق من الممكن أن يكون ماس كهربائي والخسارة تقدر بالملايين قد تصل إلى ٥٠ مليون جنيه.

حريق مخزن قطن بدمياط

تفاصيل حريق مخزن قطن بدمياط

أكد أحد شهود العيان، أنه  قد فوجئ سكان قرية ميت الخولى عبدلله  باشتعال السنه اللهب داخل مخزن كبير المساحة للقطن ملك وسام فكري مختار سرية تاجر أدوات منزليه وكان يوجد سيارة نقل كانت بجوار المخزن وانتقلت اليها السنه اللهب ودمرتها أيضا، بجانب سيارة ملاكى ملك لمالك المخزن أيضا تم تدمريها بعد وصول النيران إليها كما أصيب ٣ أشخاص بحروف وتم نقلهم إلى مستشفى الزرقا المركزى لتلقي العلاج.

حريق مخزن قطن بدمياط

الدفع بـ11 سيارة إطفاء 

وأشار إلى أنه تم الدفع بـ١١ سيارة إطفاء في محاوله للسيطرة على الحريق وتمت السيطرة على الحريق بعد ما يقرب من ٦ ساعات وجرت بعدها أعمال التبريد.

حريق مخزن قطن بدمياط

وأكد مصدر طبي ، أن مستشفى الزرقا المركزى قد استقبلت 3 مصابين جراء الحريق  منهم حالة سائق النقل ويدعي العربي الشجيع ٢٦ سنة نائمًا داخل الكابينة، ولم يدري حتي وصلت النيران  للسيارة واثنان اخران وتم اسعافهم وحالتهم الصحية مستقرة.

السيطرة على حريق بمخزن قطن بدمياط

حريق مخزن قطن بدمياط حريق مخزن دمياط

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