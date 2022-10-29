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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق بمخزن قطن بدمياط

حريق بمخزن قطن
حريق بمخزن قطن

تمكنت قوات الحماية المدنيه بدمياط، من السيطرة على الحريق الذي شب داخل مخزن للقطن بقريه ميت الخولى عبدلله التابعه لمركز الزرقا بمحافظة دمياط. 

وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي ولاتوجد خسائر بالأرواح وهناك خسائر مادية

كان قد شب حريق هائل داخل مخزن للقطن بقرية ميت الخولى عبدلله التابعه لمركز الزرقا بمحافظة دمياط. 
كان قد تلقي اللواء حسام الباز مدير أمن دمياط، اخطارا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن للقطن بقريه ميت الخولى عبدلله دون وقوع خسائر في الارواح.
على الفور انتقلت قوات الحمايه المدينه إلى مكان الحريق للسيطرة على الحريق وتم الدفع بسيارة سيارات إطفاء وسيارتين إسعاف.
وتم السيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنيه بدمياط وتحرر محضر بالواقعه واخطار النيابه العامه لمباشرة التحقيق.

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