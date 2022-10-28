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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 61 ألف طن غاز مسال قادمة من النرويج

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن .. بينما غادر عدد 6 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة ،  منها ناقلة الغاز المسال ( NEPTUNE ) والتى ترفع علم النرويج و يبلغ طولها 284 مترا و بعرض 44 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال .
و أضاف البيان، ان حركة الصادر من البضائع العامة 32119 طن تشمل : 8000 طن يوريا و 13000 طن ملح و 11119 طن بضاعة متنوعة كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41096 طن تشمل : 13934 طن قمح و 12650 طن ذرة و 5332 طن خردة و 5657 طن حديد و 1368 طن خشب زان و 378 طن ابلاكاش  و 4887 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1777 طن  .
وأوضح البيان، ان حركة الصادر من الحاويات 547 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 379 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1559 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 120178 طنا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 187632 طنا .


وتابع البيان ان  عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2762 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 5613 شاحنة .. 

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