غرفة عمليات وخط ساخن لمنع احتكار السلع الغذائية في دمياط

قال علي الغزاوي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، إن المديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية تشن حملات يومية على الأسواق والمخابز والمطاعم وغيرها، لضبط محتكري السلع الغذائية وضبط المخالفين.

وأشار إلى أن هناك خط ساخن بمديرية التموين والتجارة الداخلية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار اليوم ومتاح للمواطن الاتصال على رقم ٠٥٧٢٢١٢٣١٩

والرقم فور الاتصال به يتم التعامل بشكل فورى مع الشكوى.

وأوضح أن الحملات الغرض منها من الاحتكار لأى سلعه ولتشديد الرقابه على المنافذ والاسواق وهناك غرفه عمليات بالمديريه لمتابعه الأسواق بشكل دائم.