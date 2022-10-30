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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل الحكم في قضية قاتل والد شهيد بالدقهلية للثلاثاء القادم

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت الدائرة الرابعة  بجنايات المنصورة  تأجيل محاكمة المتهم بقتل "والد الشهيد" بقرية "الخمسة" مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، بعد أن استضافه والانفاق عليه وتوفير سبل المعيشة له عقب ان قام والديه بطرده، إلا أنه واثناء  نوم المجني عليه في الأرض الزراعية  خاصته  حيث ضربه المتهم عدة مرات بجزع شجرة على رأس حتى فاضت روحه وذلك من أجل سرقة منقولاته "تليفون محمول"  لشراء المواد المخدرة إلى جلسة الثلاثاء القادم لانتداب محامى للمتهم .


و عقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، والمستشار سعيد السمادوني، والمستشار محمد محمد عبد العزيز خلف، والمستشار هشام علي جمال ادلين غيث، وذلك في القضية رقم 4593 لسنة 2022 جنايات تمي الأمديد، والمقيدة برقم 1640 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.


وأحال المحامي العام لمحكمة جنوب المنصورة الكلية المتهم ثروت عبد الرحمن منصور، إلى محكمة جنايات المنصورة، لأنه في 1/7/2022 قتل المجني عليه عبد الملك أحمد بكر محمد «والد الشهيد محمد عبد الملك»، عمدا مع سبق الإصرار والترصد .

 

و كلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة، بالاشتراك مع العقيد محمد الحسينى رئيس فرع بحث شرق الدقهلية، والمقدم أحمد فتح الله وكيل الفرع، والرائد محمد الهلالى، رئيس مباحث تمى الأمديد ومعاونو البحث الجنائى، وأسفرت جهود البحث أن وراء ارتكاب الجريمة" ثروت عبد الرحمن منصور محمد " ٢٠ عاما عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم ٢٩٤١ لسنة ٢٠٢٢ جنح تمى الأمديد سرقة دراجة بخارية، والمحكوم عليه فيها غيابياً لمدة ٦ أشهر.

 

و عقب تكثيف الإجراءات تمكن ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه كان بصحبة المجنى عليه بالأرض الزراعية خاصته وشاهد بحوزته مبلغ مالى حال قيامه بشراء السجائر، فاحتدت إليه فكرة سرقته، واستغل استغراقه بالنوم، وعاجله بالضرب على رأسه بجذع شجرة أودت بحياته، وأرشد عنها وتم ضبطها، واستولى على مبلغ مالى ١٢٠٠ جنيه، والهاتف المحمول، وأنفق مبلغ ٢٠٠ جنيه، وضبط بحوزته مبلغ ١٠٠٠ جنيه والهاتف المحمول ماركة نوكيا.
 

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