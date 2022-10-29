إدارج مركز أورام أسوان ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل

قال الدكتور محمد شوقى مدير عام مركز أورام أسوان بأن المركز تم إدراجه ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل حيث تبلغ قدرته الإستيعابية 42 سرير ، و6 أسرة رعاية مركزة ، و23 كرسى خارجى كيماوى ، و 3 آسرة للطوارئ ، و 10 عيادات خارجية ، و 2 غرفة عمليات لتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى لأكثر من 100 ألف متردد من الحالات المرضية منها 46 ألف خدمة فى العيادات الخارجية .

وأشار محمد شوقى بأنه تم إجراء 1409 عملية جراحية ، وقدم قسم الأشعة المقطعية خدماته لـ 5 ألاف و 953 حالة، وتردد على قسم الرنين 3149 حالة ، بينما تم تردد 16 ألف و 86 حالة على قسم العلاج الإشعاعى .

مركز الأورام

وتابع شوقى بأنه تم تردد 2337 حالة على قسم الأشعة العادية ، و 6857 حالة لتلقى أشعة الموجات فوق الصوتية ، و 2943 حالة على القسم الداخلى ، و 2450 حالة بالطوارئ ، و 90 ألف و 695 بالمعامل ، و 6977 حالة بالعلاج الكيماوى ، و 763 حالة بأشعة المسح الذرى .

وأضاف مدير مركز أورام أسوان بأنه تردد السيدات على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم صحة المرأة نحو 7 ألاف و 904 سيدة حيث تم تقديم الفحص الطبى اللازم لهم ، بجانب إجراء 2370 عملية جراحية لمنع قوائم الإنتظار ، مع تطعيم 5220 مواطن لمجابهة فيروس كورونا ، فضلاً عن تنظيم 7 قوافل طبية خلال العام الحالى .

منظومة العمل

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بزيارة مفاجئة لمركز ومعهد الأورام لمتابعة منظومة العمل وأعمال التطوير ورفع الكفاءة ، وآلية تقديم الخدمة الطبية بالجودة العالية المطلوبة بعد إدراج المعهد ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل حيث كان فى إستقباله الدكتور محمد شوقى مدير عام المركز حيث جاء ذلك عقب ورود شكاوى من بعض المواطنين عن تأخر صرف العلاج المجانى الخاص بهم نظراً لعدم صدور قرار التأمين الصحى .

وقد أعطى المحافظ توجيهاته بضرورة تقديم التسهيلات الممكنة لسرعة صرف الأدوية المعالجة لحالات الإصابة بالأورام لأهمية العامل الزمنى فى برنامج العلاج ، مع تخفيف المعاناة عن المرضى وذويهم كجانب إنسانى في المقام الأول ، فضلاً عن الإسراع بتنفيذ مظلة وإستراحة للمرضى وأسرهم من خلال التنسيق مع شركة الإعلانات لحمايتهم من حرارة الشمس.