15 صورة ترصد حفل زفاف الممثل المكسيكى"فرانسيسكو" فى أسوان

ساهم شعار "مصر بلد الأمن والأمان " في جذب المزيد من الأفواج السياحية ، بجانب إعطاء الثقة في تحفيز المستثمرين ورجال الأعمال لتنفيذ مشروعات متنوعة على أرض الكنانة بمختلف محافظاتها.

وهذا ما ظهر جلياً بأن أقام الممثل المكسيكى الشهير من أصل كوبى Francisco Gattorno حفل زواجه من Adamarys Espinosa Fernández فى مصر على صفحة نهر النيل الخالد بقرية غرب سهيل النوبية فى أسوان.

حفل زفاف على صفحة نهر نيلنا الخالد

واحتفل فرانسيسكو ومحبوبته بزواجهما فى مصر بعد أن قررا قضاء شهر عسل فى أحضان الحضارة المصرية العريقة وزيارة أهم المعالم السياحية والأثرية فى مصر عامة، وفى أسوان خاصة.

ومن المواقع التى قاموا بزيارتها "معابد فيلة وكوم أمبو وإدفو"، بجانب استمتاعهم برحلات مميزة فى القرية النوبية والرحلات النيلية المميزة فى أسوان ، وذلك على متن أحد البواخر السياحية.

وفى المقابل أبدت وسائل الإعلام فى كوبا والمكسيك اهتماما واسعا بالحدث وبحفل الزفاف المميز، وبرزت العديد من الصور لحفل زفاف الممثل المكسيكى وزوجته فى أسوان والمعالم السياحية بمصر.

مصر بلد الأمن والامان

الممثل المكسيكي فرانسيسكو يحتفل بزفافه بأسوان

كما كان قد قام سائح أجنبى وزوجته بالتنزه والتجول فى حرية داخل معبد أبو سمبل جنوب أسوان وسط أجواء هادئة من الطقس المعتدل ، والشمس الذهبية الصافية ، للتعرف على عراقة وعظمة الحضارة المصرية.

وهذا ما أكده أيضاً حضور أكثر من 3 ألاف سائح وزائر مصري من مختلف أنحاء العالم فى مدينة أبو سمبل السياحية جنوب محافظة أسوان لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى فى 22 أكتوبر 2022 بمشاركة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حيث اخترقت أشعة الشمس بهو المعبد لمسافة 60 متراً حتى قدس الأقدس، وذلك فى تمام الساعة 5.53 دقيقة ، واستمرت لمدة 20 دقيقة .

وأكد الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام منطقة أثار أسوان والنوبة أنه تم الاستعداد بمعبدى أبوسمبل لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني، والتي شملت النظافة الميكانيكية والكميائية، و الترميمات، وتطوير منظومة الإنارة والإضاءة بالمعبد، بالإضافة إلى المنظومة الأمنية، وكاميرات المراقبة، وأجهزة الاكس راى وهي خاصة للكشف عن الحقائب.

الممثل المكسيكي فرانسيسكو يحتفل بزفافه بأسوان

الممثل المكسيكي فرانسيسكو يحتفل بزفافه بأسوان

الممثل المكسيكي فرانسيسكو يحتفل بزفافه بأسوان

الممثل المكسيكي فرانسيسكو يحتفل بزفافه بأسوان

الممثل المكسيكي فرانسيسكو يحتفل بزفافه بأسوان

الممثل المكسيكي فرانسيسكو يحتفل بزفافه بأسوان

الممثل المكسيكي فرانسيسكو يحتفل بزفافه بأسوان

الممثل المكسيكي فرانسيسكو يحتفل بزفافه بأسوان

الممثل المكسيكي فرانسيسكو يحتفل بزفافه بأسوان

الممثل المكسيكي فرانسيسكو يحتفل بزفافه بأسوان

الممثل المكسيكي فرانسيسكو يحتفل بزفافه بأسوان

الممثل المكسيكي فرانسيسكو يحتفل بزفافه بأسوان