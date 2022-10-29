عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

15 صورة ترصد حفل زفاف الممثل المكسيكى"فرانسيسكو" فى أسوان

الممثل المكسيكي فرانسيسكو
الممثل المكسيكي فرانسيسكو يحتفل بزفافه بأسوان

ساهم شعار "مصر بلد الأمن والأمان " في جذب المزيد من الأفواج السياحية ، بجانب إعطاء الثقة في تحفيز المستثمرين ورجال الأعمال لتنفيذ مشروعات متنوعة على أرض الكنانة بمختلف محافظاتها.

وهذا ما ظهر جلياً بأن أقام الممثل المكسيكى الشهير من أصل كوبى Francisco Gattorno حفل زواجه من Adamarys Espinosa Fernández فى مصر على صفحة نهر النيل الخالد بقرية غرب سهيل النوبية فى أسوان.

جماهير أسوان تحتفل بفوز الأهلي بكأس السوبر

أسوان .. قومى المرأة ينظم 18 لقاء من جلسات الدوار بقرى حياة كريمة

حفل زفاف على صفحة نهر نيلنا الخالد 

واحتفل فرانسيسكو ومحبوبته بزواجهما فى مصر بعد أن قررا قضاء شهر عسل فى أحضان الحضارة المصرية العريقة وزيارة أهم المعالم السياحية والأثرية فى مصر عامة، وفى أسوان خاصة. 

ومن المواقع التى قاموا بزيارتها "معابد فيلة وكوم أمبو وإدفو"، بجانب استمتاعهم برحلات مميزة فى القرية النوبية والرحلات النيلية المميزة فى أسوان ، وذلك على متن أحد البواخر السياحية.

وفى المقابل أبدت وسائل الإعلام فى كوبا والمكسيك اهتماما واسعا بالحدث وبحفل الزفاف المميز، وبرزت العديد من الصور لحفل زفاف الممثل المكسيكى وزوجته فى أسوان والمعالم السياحية بمصر.

أشرف عطية: إزالة 24 حالة تعد بمنطقة السيل الريفى بمدينة أسوان

تقرير: أبناء أسوان يتحدثون عن التنمية والتطور الاقتصادي خلال الـ8 سنوات الأخيرة

مصر بلد الأمن والامان

الممثل المكسيكي فرانسيسكو يحتفل بزفافه بأسوان 

كما كان قد قام سائح أجنبى وزوجته بالتنزه والتجول فى حرية داخل معبد أبو سمبل جنوب أسوان وسط أجواء هادئة من الطقس المعتدل ، والشمس الذهبية الصافية ، للتعرف على عراقة وعظمة الحضارة المصرية. 

وهذا ما أكده أيضاً حضور أكثر من 3 ألاف سائح وزائر مصري من مختلف أنحاء العالم فى مدينة أبو سمبل السياحية جنوب محافظة أسوان لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى فى 22 أكتوبر 2022 بمشاركة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حيث اخترقت أشعة الشمس بهو المعبد لمسافة 60 متراً حتى قدس الأقدس، وذلك فى تمام الساعة 5.53 دقيقة ، واستمرت لمدة 20 دقيقة .

وأكد الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام منطقة أثار أسوان والنوبة أنه تم الاستعداد بمعبدى أبوسمبل لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني، والتي شملت النظافة الميكانيكية والكميائية، و الترميمات، وتطوير منظومة الإنارة والإضاءة بالمعبد، بالإضافة إلى المنظومة الأمنية، وكاميرات المراقبة، وأجهزة الاكس راى وهي خاصة للكشف عن الحقائب.

الممثل المكسيكي فرانسيسكو يحتفل بزفافه بأسوان 
الممثل المكسيكي فرانسيسكو يحتفل بزفافه بأسوان 
الممثل المكسيكي فرانسيسكو يحتفل بزفافه بأسوان 
الممثل المكسيكي فرانسيسكو يحتفل بزفافه بأسوان 
الممثل المكسيكي فرانسيسكو يحتفل بزفافه بأسوان 
الممثل المكسيكي فرانسيسكو يحتفل بزفافه بأسوان 
الممثل المكسيكي فرانسيسكو يحتفل بزفافه بأسوان 
الممثل المكسيكي فرانسيسكو يحتفل بزفافه بأسوان 
الممثل المكسيكي فرانسيسكو يحتفل بزفافه بأسوان 
الممثل المكسيكي فرانسيسكو يحتفل بزفافه بأسوان 
الممثل المكسيكي فرانسيسكو يحتفل بزفافه بأسوان 
الممثل المكسيكي فرانسيسكو يحتفل بزفافه بأسوان 
الممثل المكسيكي فرانسيسكو يحتفل بزفافه بأسوان 
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان السياحة اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من خالد الغندور بعد تتويج الأهلي بـالسوبر المصري

البيض يتراجع لأول مرة منذ شهور .. وهذا سعر الكرتونة اليوم

بعد تتويج الأهلي بالسوبر | تصرّف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ لـ شيكابالا

يوم حزين على الذهب.. تراجع قوي عالميًا وهذا سعره في مصر اليوم

كأس السوبر المصري.. تعرف على سبب غياب شيكابالا عن الممر الشرفي

محمد شبانة: "يا نهار أحمر لو كان الأهلي رجع.. خدلك 7 سنين"

من الهوا .. تعليق مثير لـ نجم الزمالك السابق على فوز الأهلي بالسوبر

شيكابالا يرافق مؤمن زكريا لمنصة التتويج.. وأمير مرتضى يستوقفهم لهذا السبب.. فيديو

موضوعات متعلقة

جماهير أسوان تحتفل بفوز الأهلي بكأس السوبر

ترشيحاتنا

حضور الرئيس السيسي إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة يتصدر اهتمامات الصحف

طقس الخليج اليوم |معتدل في الكويت والإمارات .. وأمطار رعدية تضرب السعودية

نشرة الفن : إليسا تدعم شيرين عبد الوهاب بهذه الطريقة.. مروان بابلو يرمي المايك ويغادر المسرح في أحدث حفلاته

بعد تصديق السيسي .. 5 اختصاصات للمجلس الأعلى لصناعة السيارات

تعرضان للعنة الله والحرمان من رحمته بالآخرة.. علي جمعة يحذر من فعلين

تعرف على حكام مباريات اليوم السبت بالدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة بخط اليد من الملكة إليزابيث إلى حفيدها تثير الضجة

احتفلت بأول سنة طلعت لبنتها.. بلوجر شهيرة تثير غضب رواد السوشيال الميديا

5 صور صادمة تكشف الفرق بين الفوتوشوب وحقيقة هيفاء وهبي

برج الأسد.. حظك اليوم السبت 29 أكتوبر.. استخدم وقتك بحكمة

فيديو

علاء مرسي: لا أخجل أن تشاهد أسرتي الليلة واللي فيها رغم جرأة موضوعه

بعد قرار نقيب الموسيقيين.. مروان بابلو يرمي المايك ويغادر المسرح في أحدث حفلاته

احتضنت هيفاء وهبي وغنت لـ شيرين.. مشاهد من حفل إليسا بالسعودية

وفاء سالم: عملية تجميل خظأ شوهتني والصديد كاد يصل للمخ والشبكية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ