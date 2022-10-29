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فيديو جراف

علقة ساخنة لـ زوج سياسية أمريكية شهيرة داخل منزله |فيديوجراف

صدى البلد

أعلنت شرطة  سان فرانسيسكو الأمريكية تعرض بول بيلوسي زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للاعتداء بمنزله بواسطة مجهول اقتحم عليه المنزل وضربه بمطرقة.

نانسي بيلوسي

الاعتداء على زوج نانسي بيلوسي

قال درو هاميل، المتحدث باسم نانسي بيلوسي، إنه "في وقت مبكر من صباح اليوم السبت اقتحم مهاجم منزل بيلوسي في سان فرانسيسكو واعتدى بعنف على بيلوسي"، مضيفًا أن "الجاني محتجز ودوافع الهجوم قيد التحقيق".

نانسي بيلوسي وزوجها 

وتابع المتحدث باسم نانسي بيلوسي بالقول إنه "تم نقل بول بيلوسي إلى المستشفى، حيث يتلقى رعاية طبية ممتازة ومن المتوقع أن يتعافى تمامًا".

منزل نانسي بيلوسي

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي زوج نانسي بيلوسي اقتحام منزل نانسي بيلوسي الاعتداء على زوج نانسي بيلوسي

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