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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رحمي يترأس المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور النواب

محافظ الغربية: تجديد إقامة معرض كلنا واحد لتخفيف العبء عن المواطنين

محافظ الغربية
محافظ الغربية

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ،وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات، بدء الاجتماع بترحيب المحافظ بحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد باعتبار أن مجلس اليوم هو المجلس الأول بعد توليهم المنصب.

ووافق المجلس على تجديد إقامة معرض "كلنا واحد" لبيع السلع الغذائية بأسعار مدعمة وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال فتح منافذ بيع للسلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها بالسوق ،وذلك لمدة عام آخر ، كما وافق المجلس على إنشاء مكتبي بريد بقريتي شقرف بمركز طنطا وقرية محلة حسن التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى.

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كما  وافق المجلس على إقامة مركز شباب النصارية بناحية كفر حشاد التابعة للوحدة المحلية لقرية دلبشان مركز كفر الزيات ، وأختتم المحافظ الاجتماع بالاستماع لطلبات النواب ومناقشتها مع التنفيذيين ومديري الشركات والهيئات.

وخلال اجتماعه وجه محافظ الغربية كلمته للحضور بضرورة تكثيف العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على مديرية الزراعة ورؤساء الوحدات المحلية والقروية بضرورة التشديد على المزارعين والمرور عليهم لتوعيتهم بمخاطر حرق قش الأرز حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

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كما وجه محافظ الغربية برفع درجة الاستعداد لموسم الأمطار، من خلال مراجعة مدى استعداد غرف الطوارئ والعمليات بالمراكز والمدن وربطها بغرف العمليات المركزية بالمحافظة ، والعمل على تطهير شبكات الصرف والمجاري المائية، للتأكد من عدم وجود عوائق بها، إلى جانب التأكد من توافر عربات الكسح والمعدات الأخرى اللازمة.

وأكد المحافظ على مديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة بضرورة متابعة الأسواق وتحقيق الانضباط بها والتعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

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وشدد رحمي على أهمية متابعة رؤساء المراكز والمدن والأبناء ومديري المديريات والشركات لكافة المشروعات كل في نطاقه وذلك للوقوف على المتعثر منها ومعرفة أسباب تعثره وتوقف العمل به وذلك لتذليل كافة المعوقات والتواصل مع الجهات المعنية للإسراع من نهو هذه المشروعات وعلى رأسها المشروعات الخدمية، الاستثمارية والرصف .

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