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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عمل يزيد رزقك و يطيل عمرك ويبارك فى بيتك وأولادك .. اغتنمه هذه الأيام

صدى البلد

هناك عمل إذا فعله العبد زود الله رزقه وعمًر بيته وطول عمره وهو صلة الرحم، والدليل على ذلك ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:" مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ له فِي رِزْقِهِ، وأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ, فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، هكذا بدأ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، كلامه فى الفديو المنشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

 

صلة الرحم تقي ميتة السوء

وأضاف “عبد الرازق”، أن صلة الرحم تدفع ميتة السوء، فمن يخاف على نفسه وعلى أولاده من ميتة السوء عليه ان يصل رحمه، مستشهدا في ذلك بحديث ورد عَنْ عَلِيٍّ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-: " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمِدَّ اللَّهُ لَهُ فِي عُمُرِهِ وَيُوَسِّعَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيَدْفَعَ عَنْهُ مَيْتَةَ السُّوءِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ".

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أثار صلة الرحم 

صلة الرحم تخفف حساب العبد يوم القيامة وتكون سببا في غفران الذنوب، قال النبي-صلى الله عليه وسلم-،" إن البر والصلة يخففان الحساب يوم القيامة".

 

وتابع عبد الرازق، أن صلة الرحم توجب صلة الله، فالعبد الذي يصل رحمه سيصله الله، مستشهدا في ذلك بأن النَّبيُّ- صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم-قد بيَّنَ لنا ذلك،: "بقول اللهُ عزَّ وجلَّ:" أنا الرَّحمنُ، شَقَقتُ للرحم اسمًا مِن اسْمِي، فمن وصَلَها وصَلتُه، ومَن قطَعَها قطَعتُه".

 

وبيًن أن صلو الرحم هي أصل من أصول الإسلام، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة النحل،" إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ".

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