مش قادرة أدي لجوزي حقوقه الزوجية.. داعية ينصحها بقراءة هذه الآيات

أجاب الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، عن سؤال ورد اليه خلال فيديو منشور له عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، خلال برنامج “انى قريب”، مضمون السؤال:" مش قادرة ادي لجوزي حقوقه الزوجية هل ممكن يكون معمولى عمل او سحر؟".



ليرد قائلاً:" حتى لو معمول لكي عمل أو سحر أو أى شخص يخاف من السحر والحسد فعليه بقراءة هذه الآيات.

يأتي بكوب ماء ويقرأ عليه

1- سورة الفاتحة 7 مرات

2- اية الكرسي 7 مرات

3- خواتيم سورة البقرة 7 مرات

4- الآية 81 و 82 فى سورة يونس فى قوله تعالى { فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81)}.

5-الأية 23 فى سورة الفرقان {وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا}.

6- الآيات من 115 ل 118 فى سورة المؤمنون قوله تعالى

﴿ أَفَحَسِبۡتُمۡ أَنَّمَا خَلَقۡنَٰكُمۡ عَبَثٗا وَأَنَّكُمۡ إِلَيۡنَا لَا تُرۡجَعُونَ ١١٥ فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡحَقُّۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡكَرِيمِ ١١٦ وَمَن يَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرۡهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓۚ إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ١١٧ وَقُل رَّبِّ ٱغۡفِرۡ وَٱرۡحَمۡ وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلرَّٰحِمِينَ ١١٨ ﴾ .

7- سورة الإخلاص والفلق والناس كل سورة 7 مرات

8- النصف الأخير من التشهد 7 مرات

ثم تقول “اللهم احفظني من اعين الناظرين وقلوب الحاسدين كما حفظت الروح فى الجسد إنك على كل شئ قدير” 7 مرات