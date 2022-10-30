هزم الإعاقة وحصد الميداليات.. ابن المنيا يفوز بذهبية أفريقيا وفضية العالم في "السلة واليد"

نجح اللاعب محمد أنور ابن المنيا في تحدي اعاقته بعد أن أصيب بقصر بقدمه اليسرى إثر حقنه خطأ أثرت عليه في طفولته إلا أنه أحب ممارسة الرياضة منذ الصغر وبرع في ممارسة لعبة كرة السله وأصبح واحدا من نجوم المنتخب المصري لكرة السله ونادي متحدي الاعاقه بمحافظة المنيا.

فقد فاز محمد أنور ابن المنيا بالميدالبه البرونزيه عند مشاركة المنتخب المصري ببطولة أفريقيا لكرة السله والتي اقيمت بجنوب أفريقيا كما فاز بالمركز الأول وذهببه أفريقيا في البطوله التي اقيمت بدولة إثيوبيا وصعد المنتخب المصري لبطولة كأس العالم الذي سينظم في دولة الإمارات يونيو 2023 كما فاز محمد أنور بالعديد من البطولات المحليه أيضا فهو صاحب سجل حافل من البطولات والميداليات.

وأوضح أنور انه شارك برفقة 7 لاعبين آخرين بمنتخب كرة اليد ليكونوا اول 8 لاعبين يلعبون في بطولتين لكأس العالم في لعبتين جماعيتين مختلفين حيث شاركوا في بطولة كأس العالم لليد الذي استضافته مصر الفترة الماضيه وقدموا صورة مشرفه للمنتخب المصري والمصريين بعد أن نظموا معسكر لمدة 40 يوم وحصد المنتخب المصري على المركز الثاني والميداليه الفضيه بعد أن هزم منتحب البرازيل شوط وتعادل في الوقت الإضافي واستطاع المنتخب البرازيلي حسم البطوله بركلات الترجيح رغم ان دولة البرازيل بها دوري لكرة اليد للكراسي المتحركه منذ 2011 كما تمتلك منتخب قوي الا ان المنتخب المصري كان ندا قويا ومنافسا كبيرا

وأوضح أنور ان المنتخب المصري سيشارك في بطولة كأس العالم لكرة السله المقبل بدولة الإمارات يونيو المقبل وسينافسون بقوة للفوز بالميداليه الذهبيه وحصد البطوله واسعاد الشعب المصري.



وأضاف محمد انه يتدرب بصفه مستمرة ويحرص على مواعيد التدريب من أجل تقديم مستويات قويه في مختلف البطولات العالميه والدوليه والمحلى وحصد مزيد من الالقاب.

اللاعب محمد أنور صائد البطولات

اللاعب محمد أنور صائد البطولات

اللاعب محمد أنور صائد البطولات

اللاعب محمد أنور صائد البطولات

اللاعب محمد أنور صائد البطولات

اللاعب محمد أنور صائد البطولات

اللاعب محمد أنور صائد البطولات

اللاعب محمد أنور صائد البطولات

اللاعب محمد أنور صائد البطولات