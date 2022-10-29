محافظ المنيا يعقد اجتماعا بشأن السلع الغذائية ومنع الاحتكار

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد ، اجتماعا لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية وضمن جهود المحافظة للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقري المحافظة، والقضاء على الاحتكار .

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، وطه الفلاح رئيس فرع حماية المستهلك بالمنيا، والمقدم هيثم ماهر رئيس مباحث التموين، وهشام طلعت سكرتير عام الغرفة التجارية، وأيمن الأفندي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية .

وجه المحافظ، بتنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية خلال اجتماع مجلس المحافظين بضرورة متابعة ومراقبة الأسواق خلال هذه الفترة وتحقيق الانضباط وتوفير المنتجات والسلع التموينية، مع التأكيد على التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات التموينية المختلفة في مراقبة الأسواق .

وشدد المحافظ، على عدم التهاون والتعامل بكل حسم وحزم، مع أي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو يبالغ في سعرها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، مشيرا بأنه لن يسمح بإخفاء السلع، أو المُبالغة في الأسعار، والمُضاربة أو الاحتكار داخل المحافظة.

وقرر المحافظ، إقامة عدد من المعارض والشوادر بجميع مراكز المحافظة، يتم من خلالها عرض السلع الإستراتيجية والأساسية والتي تهم المواطنين بأسعار اقل من مثيلتها بالأسواق لخلق نوع من التنافس داخل مراكز المحافظة.

وكلف "القاضي" مديرية التموين بتكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكري السلع الغذائية، من خلال تخزين السلع الإستراتيجية بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وكافة الجهات المعنية وتحرير المحاضر بالمضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، والمتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر جميع السلع الأساسية، واستقرار الأسواق من خلال غرفة العمليات.