عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يعقد اجتماعا بشأن السلع الغذائية ومنع الاحتكار

محافظ المنيا ونائبه
محافظ المنيا ونائبه خلال الاجتماع

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد ، اجتماعا لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية وضمن جهود المحافظة للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقري المحافظة، والقضاء على الاحتكار .

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، وطه الفلاح رئيس فرع حماية المستهلك بالمنيا، والمقدم هيثم ماهر رئيس مباحث التموين، وهشام طلعت سكرتير عام الغرفة التجارية، وأيمن الأفندي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية .

تقديم الخدمات الطبية لـ 1914 حالة خلال فعاليات قافلة طبية بقرية طهنا في المنيا

نائب محافظ المنيا وسفير اليونيسيف يتفقدان المشروعات بقرية صفط الخمار.. صور

وجه المحافظ، بتنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية خلال اجتماع مجلس المحافظين بضرورة متابعة ومراقبة الأسواق خلال هذه الفترة وتحقيق الانضباط وتوفير المنتجات والسلع التموينية، مع التأكيد على التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات التموينية المختلفة في مراقبة الأسواق .

وشدد المحافظ، على عدم التهاون والتعامل بكل حسم وحزم، مع أي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو يبالغ في سعرها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، مشيرا بأنه لن يسمح بإخفاء السلع، أو المُبالغة في الأسعار، والمُضاربة أو الاحتكار داخل المحافظة.

وقرر المحافظ، إقامة عدد من المعارض والشوادر بجميع مراكز المحافظة، يتم من خلالها عرض السلع الإستراتيجية والأساسية والتي تهم المواطنين بأسعار اقل من مثيلتها بالأسواق لخلق نوع من التنافس داخل مراكز المحافظة.

وكلف "القاضي" مديرية التموين بتكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكري السلع الغذائية، من خلال تخزين السلع الإستراتيجية بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وكافة الجهات المعنية وتحرير المحاضر بالمضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، والمتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر جميع السلع الأساسية، واستقرار الأسواق من خلال غرفة العمليات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 مباريات .. خبير لوائح يكشف عقوبة شيكابالا في السوبر المصري

تراجع حاد في أسعار الذهب عالميًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد زواجهما.. تعرف على فارق السن بين شيري عادل وطارق صبري

مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد مباشر الآن 1-1 فى الدوري الإنجليزي

فرصة ذهبية ومرتبات مجزية.. 14 وظيفة شاغرة فى السعودية | اعرف الشروط

العلاوات للجميع.. القومي للأجور يكشف موعد زيادة الـ 300 جنيه للقطاع الخاص

الأغلى والأمهر وسيئ الحظ .. 3 نجوم أهلاوية على عتبة الرحيل في يناير

زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص وانخفاض في أسعار السلع.. تغطية خاصة

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. إصابة 18 شخصا في حادث تصادم ميكروباص وربع نقل بملوي

زراعة أشجار مثمرة وحملات نظافة وإزالة حالات تعد بالبناء بمراكز المنيا

تقديم الخدمات الطبية لـ 1914 حالة خلال فعاليات قافلة طبية بقرية طهنا في المنيا

مصرع شاب وربة منزل في تصادم توك توك ولودر بالمنيا

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

المنيا.. تحرير 109 محاضر خلال حملات تموينية في ديرمواس

إنشاء 4 مشروعات حيوية بقرية المعصرة في المنيا

جامعة المنيا تعقد المؤتمر الدولي الثاني لقسم التخدير والعناية المركزية

ترشيحاتنا

عنده بودي جارد ومدير أعمال.. شاهد عامل النظافة بعدما تحول لشخصية عامة| فيديو

لو بتدور علي شقة.. اعرفه كيفيه الحصول على تمويل عقاري

لا يوجد فائز بكل البطولات | مرتضى منصور يهنئ الأهلي بـ السوبر المصري

مُغتصب الجوائز وأتباعه أظافرهم قذرة.. صافي ناز كاظم تحذف منشورها عن بهاء طاهر وتسب محبيه

إلغاء امتحانات شهر أكتوبر قبل انعقادها بساعات .. شائعة جديدة تنفيها التعليم

ليفاندوفسكي يقود برشلونة لفوز قاتل على فالنسيا في الدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة على الريق من العسل؟

أغرب معلومة عن الشيكولاتة .. هاني الناظر يكشف حقيقتها

خايفين يمسكوه.. نقل مصاب بكورونا باستخدام "ونش" في الصين

تعالج أمراضا خطيرة.. فوائد خارقة لفاكهة الكاكا

فيديو

تحذير عاجل من الدواء بسبب حقنة | سعرها 35 ألف جنيه ..فيديو

الأرصاد الجوية تحذر من الخلايا الرعدية | اعرف التفاصيل

علقة ساخنة لـ زوج سياسية أمريكية شهيرة داخل منزله |فيديوجراف

تحذير من الوزراء للتجار .. لن نسمح بالاحتكار أو المبالغة في الأسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ