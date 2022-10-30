مستثمرون و رجال الأعمال يشيدون بقرار إصدار الرخصة الذهبية.. ودعم الصناعة أبرز الأهداف لمواجهة التداعيات العالمية

عمرو فتوح: الرخصة الذهبية استجابة سريعة من السيسي لمطالب رجال الأعمال المصريين

خلال ملتقى الصناعة.. المصريين الأفارقة: الرئيس السيسي أكد تفهمه لمشكلات القطاع

مستثمرو العاشر من رمضان يشيدون بقرار الرئيس منح الرخصة الذهبية للمشروعات الصناعية

أشاد رجال الأعمال والمستثمرون بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بالإسراع في منح الرخصة الذهبية للمشروعات الصناعية بما يسهم في تدعيم الاقتصاد القومي وتعزيز الإنتاج وهو ما ينعكس علي الإسراع في تحقيق حلم الوصول لـ 100 مليار دولار، مؤكدا أن اطلاق الرئيس اليوم لفعاليات المعرض ومؤتمر الصناعة الأول يستهدف تلك التوجهات.



وعرض الدكتور الدكتور يسري الشرقاوي، جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة خلال مشاركة الجمعية بفعاليات مؤتمر ومعرض الصناعة الأول، توجهات الجمعية بشأن تلك التحركات، موضحا أن القطاع الصناعي يواجه تحديات وتسعى الدولة لاتخاذ مسارات عديدة تصحيحية وحديثة قيما يتعلق تحديدا بقوانين المنتج المحلي .

وأشار إلي ان قواعد البيانات للكميات المطلوبة لمشروع حياة كريمة ولاحتياجات الدولة في الخمس سنوات القادمة اصبح متاحاً ومتوفرا لرجال الصناعة وعليهم العمل الفعال علي تلبية احتياجات الأسواق المحلية لتوفير فواتير الاستيراد ومن ثم زيادة تفعيل الصادرات لان المنتج القوي الجيد المتنوع المتوفر ذو الجودة العالية هو طريقنا لاقتحام الأسواق الخارجية الحالية والمستقبلية وهو الطريق الامثل لتحقيق الـ١٠٠ مليار دولار صادرات سنوية وهذا يمكن تحقيقه اذا ا استمرينا علي هذا النهج وهذا الدعم ثلاث سنوات.

وأشار الشرقاوي إلى أن لجنة الصناعة ولجنة المشروعات الصغيرة بالجمعية عكفت علي اعداد ورقة عمل قبيل المؤتمر الاقتصادي مصر ٢٠٢٢ تتعلق بالصناعة وتم ارسالها الي الجهات المعنية وذات العلاقة الامر الذي يسعدنا كمساهمين من منظمات الاعمال والمجتمع المدني في هذا البناء.

وأضاف كريم إسماعيل رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، أن المؤتمر يعد فرصة مهمة وجديدة علي القطاع الخاص موضحا أنه برغم الظروف وصعوبتها وقسوتها الا المصنعون لن يتخلوا عن دورهم في دعم الاقتصاد المصري والإفريقي، مقدما شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، لموافقته علي إصدار الرخصة الذهبية لكافة المصنعين بمختلف فئاتهم مماتعد رسالة تحمل العديد من المعاني اعلاها جل الاهتمام بقطاع الصناعة ومحوراً اخر يتعلق بمدي ادراك القيادة السياسية في أهمية الوقت والانجاز في عجلة الإنتاج والاقتصاد الامر الذي ينعكس علي اداءنا واداء منتسبينا في قناعتنا باننا جميعا في سفينة وطن واحد تعبر للامام بكل ثبات وعلينا العمل .

واشار كريم إسماعيل إلى أن كلمات الرئيس في تعليقة علي مبادرة ابدأ وعلي بعض المشروعات التي تتطلب دراسة جدوى، وأن إطالة مدد التوقف انتظارا للدراسات وتفهم السيد الرئيس لأهمية الوقت وانه يمكن اختصار زمن الدراسات في تدشين المصانع للمنتجات المطلوبة في السوق المصري بشدة ، اعطتنا ايضا دافع شديدا مضاعفا ومشفوعا بثقة الدولة في هذه المشروعات الامر الذي امتد الي عرض السيد الرئيس دخول الدولة شريكا فورياً لسرعة البدء فورا مع المستثمر الجاد في هذه المشروعات الإنتاجية الهامة.

من جانبه قال عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أمين لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإزالة كافة المشاكل التي تواجه المستثمرين الصناعيين وإصدار رخصة ذهبية يعد استجابة سريعة من الرئيس السيسي لورقة العمل وتوصيات لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، والتي تم رفعها أيضا لحزب الجيل وعرضت خلال المؤتمر الاقتصادي.

وأضاف فتوح، أن اللجنة طالبت بمشروع قومي لتوطين الصناعات المغذية للصناعات الكبرى من خلال خريطة استثمارية صناعية حقيقية لكل محافظة تتضمن دراسات جدوى جاهزة لعدد من الصناعات التكاملية والتحويلية لتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج محليا وطرحها علي الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وأشار إلى تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي واطلاقه مبادرة ابدأ تأتي في توقيت هام وحساس وترجمة لتوصيات لجنة الصناعة بالجمعية حيث تهدف إلى تجميع والتشابك مع المصنعين لتوطين الصناعات المغذية والاستراتيجية لمصر في المرحلة المقبلة.

وأوضح أن من التوصيات الرئيسية للجنة، منح أولوية للصناعات الاستراتيجية لمصر ومنحها رخصة ذهبية بجانب إعداد قائمة بالسلع التي لا تصنع محليا بجانب تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي.

وأضاف أن من أهم التوصيات للنهوض بالصناعة، إعلان الدولة 2023 عام للصناعة بحيث تعمل جميع الوزارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل خروج مستلزمات الإنتاج والخامات وخطوط الإنتاج من الجمارك والموانئ، وتوفير الوحدات الصناعية والأراضي للمستثمرين ورواد الأعمال، وتشجع إقامة الصناعات التحويلية، ووضع قائمة الصناعات المطلوب توطينها محليا من واقع هيكل الواردات ومنحها كافة أوجه الدعم والمساندة لإحلالها محل المستوردة وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد.

وأشار إلى أهمية إعادة النظر في دعم الصناعة من منظور الرأسمالية الوطنية والتي تقوم علي المصلحة العامة للدولة وإظهار نتائج اقتصادية واجتماعية سريعة دون النظر إلى تحقيق الدولة منها مكسب سريع الأمر الذي يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي علي حدا سواء.

وتابع: يجب التشديد على الحكومة تطبيق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح الأفضلية للمنتجات المصنعة محلياً في المشروعات القومية والتنموية للدولة وأن يعتمد قانون المناقصات علي الجودة وليس السعر، مع العمل على دعم تنافسية المنتج المصري بخفض التكاليف من خلال رفع الأعباء الضريبية والمالية عن كاهل المنتجين وإعادة النظر في منظومة المساندة التصديرية وأطلاق بوابة إلكترونية عالميه ضخمه للتصدير.

من جانبه قال الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين لمدة 3 أشهر فرصة أمام الاستثمار، خاصة أن الحكومة تسعى بكل جدية في توفير حوافز قوية للمستثمرين الصناعيين لتعويض عجز الميزان التجارى وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، وزيادة التصنيع المحلى للمنتجات المستوردة.

وأشاد عارف، فى تصريحات خاصة لــ “صدى البلد”، باتجاه الدولة لطرح أراضٍ صناعية بنظام حق الانتفاع، والموافقة على منحة الرخصة الذهبية لعدد من المجالات الصناعية، وسرعة إصدار تراخيص المصانع، وتوحيد جهات إصدارها نيابة عن المستثمرين.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، منح الرخص الذهبية للمستثمرين خلال الملتقى الدولى لمؤتمر ومعرض الصناعة، وتمنح هذه الرخصة موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له.

كما أشاد رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان بدعم الدولة للقطاع الصناعى بعدة قرارات تم إصدارها مؤخرا، أهمها استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي يتم تطبيقها على عملية الاستيراد، وذلك من خلال العودة إلى نظام مستندات التحصيل، من أجل زيادة الطاقات الإنتاجية بالمصانع ومنع تعطلها.

وقال عارف إن القطاع الصناعى المصرى لديه قدرات هائلة تساهم في تحقيق خدمة أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة والاكتفاء الذاتي صناعيا للعديد من المنتجات الصناعية التي يتم استيرادها بالعملات الصعبة، مطالبا باستمرار دعم الدولة للمصانع سعيا لتحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات.

وانطلقت صباح اليوم فعاليات المؤتمر ومعرض الصناعة الأول تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة بمناسبة مرور ١٠٠ عام علي تأسيسه بمشاركة وزراء المجموعة الاقتصادية و وأكثر من 1500 من رجال المال والأعمال في الصناعة والاقتصاد والبنوك.

