أجلسه الفراش.. طالب يتعدى على ستيني في سوهاج

أصيب سائق في منتصف العقد السابع من العُمر، بإشتباه ما بعد الإرتجاج واضطراب في درجة الوعي؛ إثر تعدي طالب في نهاية العقد الثاني من العُمر، عليه بالضرب؛ إثر خلافات الجيرة القائمة فيما بينهما، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعو "يسري. ف. م- 66 سنة- سائق- ويقيم بندر طما"، مصاب إشتباه ما بعد الارتجاج وإضطراب في درجة الوعي.

وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال نجله المدعو "علاء. ي. ف. م- 24 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، اتهم المدعو (مروان. م. ح- 18 سنة- طالب- ويقيم بذات الناحية)، بالتعدي على والده بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها؛ بسبب خلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة واتهم المصاب بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، جرح رضي مُتهتك بفروة الرأس وسحجات متفرقة بالجسم لذات السبب سالف الذِكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.