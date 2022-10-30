تعليم أسوان يتابع امتحانات أكتوبر.. ويرصد تأخر بعض الطلاب عن الطابور بدراو

يواصل مديرو الإدارات التعليمية التابعين لمديرية التربية والتعليم بأسوان تكثيف جهودهم اليومية بالمرور الميدانى لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية، وكذا متابعة انطلاق امتحانات شهر أكتوبر للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات عبد الكريم لطفى، مدير المديرية .

وفى هذا الإطار، تابع حسن محمد صالح، مدير إدارة دراو التعليمية، سير العملية التعليمية داخل مدارس نجع ونس الابتدائية والشطب الإعدادية، وتابع سجلات التحضير والإشراف والأمن وجدول الحصص، ودخل قاعات الدراسة وتابع الحصص وتفاعل مع طلاب المدرسة أثناء تواجده في قاعات الدراسة.

ووجه بعقد اجتماع مع مجلس الأمناء بالمدرسة للوقوف على وضع حلول لمشكلة تأخر بعض الطلاب عن طابور الصباح.

امتحانات أكتوبر

كما تابع مدير إدارة دراو التعليمية امتحانات شهر أكتوبر للصفوف الرابع والخامس والسادس، واطمأن على مستوى الامتحانات ووضوح الأسئلة، ثم تفقد الفصول الدراسية وقاعات الأنشطة والفناء ودورات المياه.

وشدد مدير الإدارة على متابعة الإشراف اليومي والجداول الدراسية، ووجه إنذارا للمدرسة، وذلك لسوء حالة النظافة.

وأكد حسن محمد ضرورة الالتزام بالنظافة والنظام والكفاءة والتعاون المثمر لمصلحة الطلاب.

وفي داخل قاعات رياض الأطفال، قدم مدير إدارة دراو التعليمية شكره وتقديره للمعلمات على الأنشطة والفعاليات والألعاب التعليمية المتميزة المقدمة للأطفال.

العملية التعليمية

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قرر استبعاد مجمع مدارس محمد مكاوى يعقوب للغات الإنجليزى التجريبية من مسئولية الإدارة، علاوة على التحقيق مع وكلاء المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بالمجمع لعدم قيامهم بالمسئوليات الموكلة لهم، وذلك ترسيخاً لمبدأ الثواب والعقاب.

جاء ذلك عقب قيام أحد أولياء الأمور بالشكوى لمحافظ أسوان أثناء جولته الصباحية من عدم وجود انضباط والتزام داخل مجمع مدارس محمد مكاوى يعقوب للغات الإنجليزى التجريبية.

وكان المحافظ فاجأ العاملين بالمدرسة بزيارة تفقدية للوقوف على حقيقة ما جاء بالشكوى ليتأكد بنفسه على أرض الواقع، حيث رصد العديد من السلبيات، منها سوء حالة النظافة العامة ودورات المياه العمومية للطلاب، وعدم الانضباط وخروج الطلاب فى الفناء، وعلى درجات السلالم، بجانب تشغيل الإنارة فى الفترة الصباحية، بالإضافة إلى وجود ملاحظات بدفاتر الحضور والانصراف، فضلاً عن عدم قيام الإداريين والمعلمين بمسئولياتهم تجاه كل ذلك، وقام باستدعاء مدير مديرية التربية والتعليم، ومديرة الإدارة التعليمية.