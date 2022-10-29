محافظ أسوان يفاجئ معهد الأورام ويوجه بتقديم التسهيلات لصرف الأدوية المجانية

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بزيارة مفاجئة لمركز ومعهد الأورام لمتابعة منظومة العمل وأعمال التطوير ورفع الكفاءة ، وآلية تقديم الخدمة الطبية بالجودة العالية المطلوبة بعد إدراج المعهد ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل حيث كان فى إستقباله الدكتور محمد شوقى مدير عام المركز ..جاء ذلك عقب ورود شكاوى من بعض المواطنين عن تأخر صرف العلاج المجانى الخاص بهم نظراً لعدم صدور قرار التأمين الصحى .

وقد أعطى المحافظ توجيهاته بضرورة تقديم التسهيلات الممكنة لسرعة صرف الأدوية المعالجة لحالات الإصابة بالأورام لأهمية العامل الزمنى فى برنامج العلاج ، مع تخفيف المعاناة عن المرضى وذويهم كجانب إنسانى في المقام الأول ، فضلاً عن الإسراع بتنفيذ مظلة وإستراحة للمرضى وأسرهم من خلال التنسيق مع شركة الإعلانات لحمايتهم من حرارة الشمس.

مركز الأورام

محافظ أسوان يفاجئ مركز ومعهد الأورام

وكلف المحافظ بالتدخل الإنسانى لمبادرة الناس لبعضهم فى توفير الأدوية والمكملات الغذائية ، مع إنهاء الإجراءات المتعلقة بالقومسيون الطبى وذلك بالتنسيق مع معهد الأورام ضمن جهود المبادرة لتقديم الخدمات الإجتماعية والصحية للأسر والأفراد الغير قادرين .

وأثناء تفقده لأقسام وغرف الحالات المحجوزة ، وأيضاً للعيادات الخارجية إستفسر محافظ أسوان من المرضى المتواجدين عن مدى رضاهم من مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم داخل المعهد حيث أشادوا بجودة الخدمة والنظام فى آلية العمل ، مع المعاملة الطيبة .

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية ، وكافة الجهات المختصة لمواصلة جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة .

أنشطة متنوعة

محافظ أسوان يفاجئ مركز ومعهد الأورام

وشدد المحافظ على ضرورة أن يتوازى مع ذلك قيام المحليات بتنفيذ أعمال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، بجانب القيام بمراجعة تراخيص المحلات والأنشطة التجارية المختلفة ، والتفاعل مع أى شكاوى أو مطالب جماهيرية أولاً بأول .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنفيذ حملة لرفع الإشغالات بنطاق حى غرب بشوارع أبطال التحرير والمطار ، وأيضاً القطاع الرابع بالسوق السياحى القديم بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة المقدم أحمد تيسير وكيل قسم شرطة المرافق ، كما تم رفع الحواجز أمام المحلات ، فيما تم تحرير 14 محضر إشغال طريق ، مع رفع 147 حالة إشغال بدون محضر ، وأيضا تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .