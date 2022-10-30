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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فقد السيطرة على سيارته|وفاة مقيم شعائر بأزمة قلبية واصطدامه بأسرة كاملة في سوهاج

صدى البلد

لقي مقيم شعائر في نهاية الأربعينات من العُمر، مصرعه؛ إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجأة، أثناء قيادته سيارته الملاكي بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج؛ ما أدى إلى فقدان السيطرة على عجلة القيادة، واصطدامه بأسرة مُكونة من 4 أشخاص، بينهم طفلان.

أزمة قلبية تُنهي حياة مقيم شعائر بسوهاج

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بوقوع حادث تصادم، ووجود متوفى ومصابين.

 

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تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيادة بدوي عبد الرحيم، 48 عامًا، مقيم شعائر، ويُقيم بقرية بني هلال بالمراغة، سيارة ملاكي بيضاء اللون، أصيب بأزمة قلبية حادة؛ ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يده، واصطدم بـ أسرة كاملة مكونة من 4 أشخاص، بينهم طفلان.

وتبين إصابة كل من: “هـ. ن. ع”، 30 عامًا، باشتباه كسر في العمود الفقري، و"ع. ا. م"، 52 عامًا، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و"ح. م. أ"، 5 سنوات، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و"ج. م. أ"، 6 سنوات، بكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

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