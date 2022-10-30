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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ماتت والدتها وهى تجهز عشاء الزفاف| القصة الكاملة لمأساة عروس سوهاج

عروس سوهاج
عروس سوهاج

لم تكن العروس العشرينية تتوقع أن تتحول فرحتها بليلة العمر التي تحلم بها كل عروس إلى مآتم، وتنقلب الفرحة إلى حزن شديد بعد وفاة مأساوية لوالدتها في الوقت الذى كانت تجهز فيه "عشاء العروسة"، الذى حاولت أن يكون في أفضل صورة، لتدخل به الفرحة والسرور على ابنتها التى كانت تنتظر ان تفرح بها بفارغ الصبر.   

"هو مات لك ميت".. كلمة قالتها العروس لأحد أقاربها أثناء سؤالها عن سر غياب والدتها فى الدقائق الأولى من الفرح، ولم تكن تعلم أن والدتها كانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة وهى تجهز لها الطعام، فوقع الخبر على العروس كالصاعقة لتخلع الفستان الأبيض وترتدى الأسود حزنا على والدتها. 

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تفاصيل الواقعة

توفت والدة العروس فجأة إثر إصابتها بنوبة سكر أودت بحياتها في منطقة نجع أبو شجرة بمحافظة سوهاج.

عاشت العروس العشرينية أماني رمضان، وسط حزن شديد، بدلا من الفرح والسرور وقضت أول أيام عُرسها بين المقابر والتعازي بدلًا من التهاني والمباركات بحفل زفافها.

أصيبت الأم الخمسينية بأزمة سكر وقت إعدادها عشاء العروسين والمعازيم، يوم حفل زفاف ابنتها بينما كانت العروس تستعد لحفل زفافها؛ لتخرج على منزل زوجها عقب الاحتفال بهما بالزغاريد والورود، لم يكن لديها أي علم بما حدث لوالدتها بمنزلهما.

 

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الفرح اتحول لجنازة

تحول كل ما تنتظره العروس إلى عكسه تمامًا، "خلصتي يا أماني يالا عشان تروحي على بيتك"، بوجه شاحب وبنظرات يملؤها الحزن والألم نطق لسان إحدى أقارب العروس بتلك الكلمات، لترد العروس في تعجب:" إيه مال وشك مات لك ميت ولا إيه"، تلك الجملة التي قالتها بسخرية ولا تعلم أن هناك متوفى بالفعل وهي والدتها.

واستكملت العروس:" ماما فين هي برا ولا إيه"، صمت يعم أرجاء المكان والفرحة تتحول إلى سكون ثم ندب وصراخ وعويل، "أماني إنتي مؤمنة يا حبيبتي البقاء لله الحاجة جات لها غيبوبة سكر واتوفت بعدها لأن محدش لحقها"، أخذت العروس في تلطيخ وجهها بمساحيق المكياج التي تم وضعها عليه استعدادًا لزفافها.

رفضت العروس الذهاب إلى منزل عريسها وظلت بمنزل أسرتها عدة أيام حتى غصبها والدها على العودة معه إلى منزل الزوجية، لتقضي أول أيامها في منزلها الجديد وحياتها الجديدة بين الحزن والألم وجرح الفراق والوداع.

 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما لفظت ربة منزل في بداية العقد السادس من العُمر، أنفاسها الأخيرة؛ إثر تعرضها لازمة سكر، قبل ساعات قليلة من زفاف ابنتها العشرينية، بمنطقة نجع أبو شجرة دائرة قسم ثانٍ سوهاج.

 

لتشهد منطقة نجع أبو شجرة دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج، تحول حفل زفاف الفتاة البالغة من العُمر 20 عامًا "أماني رمضان"، إلى سرادق عزاء والدتها السيدة (منى محمد- 50 عامًا- ربة منزل- وتُقبم بنجع ابو شجرة)، لتخرج العروس من سيشن زفافها وتتفاجأ بوفاة والدتها في اليوم التي تتمناه كل فتاة في عمرها، ليصبح يوم إطلالها بالأبيض، هو يوم زفاف والدتها إلى مثواها الأخير بالكفن.

حفل زفاف زفاف سوهاج وفاة العروس

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