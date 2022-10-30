فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك في مهرجان اليوم العالمي للشباب الأفريقي بجيبوتي|صور

أعرب السفير حسام رضا سفير مصر بجيبوتى عن سعادته لمشاركة فرقة أسوان للفنون الشعبية ضمن فعاليات "مهرجان اليوم العالمى للشباب الأفريقى" الذى يقام بجيبوتى وذلك فى إطار زيادة التعاون الثقافى بين وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتورة نيفين الكيلانى ووزارة الثقافة الجيبوتية برئاسة دهبو موس عسوى بما تتضمنه خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة والدكتورة إيمان نجم رئيس قطاع العلاقات الثقافية، ومن خلال مشاركات للفرق الفنية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى.

وكان قد قدم سفير مصر الشكر لأعضاء الفرقة بعد حضوره افتتاح المهرجان الذى شاركت فيه والذى قدمت خلاله الرقصات الاستعراضية التى تعبر عن البيئة الأسوانية وتراثها الفنى، والتى نالت بها إعجاب الجماهير وتفاعلوا معها.

الشعب الجيبوتى

فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك فى مهرجان اليوم العالمى للشباب الأفريقى بجيبوتى

كما أعرب السفير عن سعادته بحضور الفرقة للمهرجان وهى فرقة مشهود لها على المستوى الأفريقى والدولى بالكفاءة، وأنها فرقة فرضت كفاءتها المتميزة والمعروفة بها، وتمكنت من جذب الشعب الجيبوتى، وهذا هو الغرض من عمل أى فاعلية ثقافية فنية.

فيما نظم مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة، ندوات تثقيفية تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وذلك تحت إشراف الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ.

يأتى ذلك فى إطار التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية فى مصر ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم حزمة من الندوات التثقيفية فى مجال التحول الرقمى بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

تأهيل وصقل الكوادر البشرية

فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك فى مهرجان اليوم العالمى للشباب الأفريقى بجيبوتى

وأكد الدكتور أشرف إمام المدير التنفيذى للمركز، أنه تأكيداً لدور المركز فى تأهيل وصقل الكوادر البشرية فى العديد من المجالات والتى من بينها تقديم حزمة متكاملة من الخدمات لأهالى قرى حياة كريمة من أجل تحسين الظروف المعيشية وجودة الحياة لهم، خاصة أن المبادرة الرئاسية متعددة الأركان والأهداف، ومنها تنفيذ مشروع حياة كريمة رقمية داخل قرى المرحلة الأولى للمبادرة.

وأوضح المدير التنفيذي للمركز أنه نتاجاً للجهود المبذولة من رؤساء المراكز والوحدات المحلية ورؤساء القرى ومسؤلى حياة كريمة ومركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المستدامة تم عقد (62) ندوة تثقيفية لأهالى قرى حياة كريمة بمراكز كوم أمبو ، ونصر النوبة ، وإدفو خلال الفترة من 17 يوليو الماضى حتى 24 أكتوبر الجارى إستهدفت (2858) مواطن من قرى حياة كريمة بالمحافظة.