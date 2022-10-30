مسلسل "الأزهر" يحصل علي جائزة أحسن موسيقي تصويرية

من ملتقي القاهرة الدولي للرسوم المتحركة

أعرب الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن سعادته البالغة بحصول "مسلسل الأزهر في عصر الدولة العثمانية" علي جائزة أحسن موسيقي تصويرية لتتر المقدمة من ملتقي القاهرة الدولي للرسوم المتحركة في دورته الـ 13، والذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، ويعد مسلسل "الأزهر" أحد مبادرات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومؤسسة الأزهر الشريف، والمسلسل من إخراج محمد بدوي، تأليف محمد كمال حسن ومصطفى زايد، ومن تنفيذ شركة أنيميشن بلس وإنتاج مشترك لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والأزهر الشريف.



وأضاف أن هذه الجائزة تعكس التعاون الناجح بين مؤسسة الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمي منذ توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين في فبراير 2016، ويعد مسلسل الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد (الأزهر) بأجزائة الأربعة أحد الآليات التي تتبناها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الأكاديمية كجزء من برنامج متكامل للرسوم المتحركة تتبناه الأكاديمية بهدف دعم الابتكار ونشر مفهوم ريادة الأعمال التكنولوجية بين طلاب المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر والتعليم الإبداعي واستخدام التكنولوجيات الحديثة في التعليم وتبسيط العلوم والتوعية ونشر الثقافة العلمية، ومعاونة مؤسسات الدولة المعنية في استعادة مصر لمكانتها الأدبية والفنية والعلمية.

وفي سياق متصل اشار الدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجيه أن مسلسل الأزهر الجزء الأول حصل أيضاً علي جائزة أفضل مسلسل في (ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة) وأبدت عديد من الدول رغبتها في شراء حق البث لذا تم ترجمته إلى اللغة الإنجليزية، واوضح فاروق أن هدف مسلسل الأزهر هو تسليط الضوء على تاريخ الأزهر كجامع وجامعة، ويستعرض تاريخ الأزهر الشريف العلمي والوطني منذ تأسيسه وحتى الآن، وفي كل جزء استعرض حقبة تاريخية معينة ودور الأزهر خلالها، وذلك بدءًا من الدولة الفاطمية مرورًا بدولتي المماليك (البحرية والبرجية) ثم الدولة العثمانية ثم أسرة محمد على ثم الزمن المعاصر.