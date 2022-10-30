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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يشارك في ورشة عمل وضع الرؤية الإستراتيجية لخطة التنمية المحلية

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

شارك اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، في ورشة العمل التي عقدت بديوان عام المحافظة؛ لمناقشة وضع الرؤية الاستراتيجية لخطة التنمية المحلية المتكاملة لمحافظة سوهاج، وذلك وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الشأن، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور خالد عبد الحليم مستشار وزير التنمية المحلية، والدكتورة نهال المغربل استشاري برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتورة شريفة ماهر نائب رئيس البرنامج والدكتورة نجاة موسى مدير وحدة التنفيذ المحلية، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء مجالس المدن، وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة والقيادات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، وجمعية المستثمرين.

وأكد محافظ سوهاج خلال افتتاح ورشة العمل على أهمية الاستدامة والاستمرارية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بالتعاون بين جميع الأطراف، وأهمية المشاركة المجتمعية لتحديد الأولويات والاحتياجات.

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وأشاد بما تحقق على أرض سوهاج من تنمية ومشروعات خدمية ضمن خطة البرنامج، بالإضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وهو ما كان له التأثير الكبير على رفع معدلات التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بقرى ومراكز المحافظة.

وعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية تم عقد 5 ورش عمل تم خلالها عرض التصور العام، ومراحل وخطوات الإعداد للرؤية الاستراتيجية للمحافظة حتى عام 2030، كما قام رؤساء المراكز والمدن بعرض ومناقشة الرؤى الاستراتيجية على مستوى كل مركز وفق المزايا التنافسية لكل مركز، كما تم تشكيل 5 مجموعات من القطاعات الأساسية "الزراعة، والصناعة، والخدمات الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والسياحة"، وذلك لإعداد مقترح لرؤية المحافظة في كل قطاع، والأهداف الرئيسة والفرعية لتحقيقها.

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