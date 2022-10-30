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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير تربوي: قرارات وزير التعليم تحقق للمعلم الرضا الوظيفي والحياتي

تامر شوقى
تامر شوقى

علق الدكتور تامر شوقى الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس ، على القرارات التي أعلنها وزير التربية والتعليم  خلال فعالية “ يوم المعلم ”  وهل هذه القرارات وتحقق للمعلم الرضا الوظيفي والحياتي .

وقال الدكتور تامر شوقى خلال تصريح لصدى البلد ، في إطار حرص وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازي في تحقيق التميز للمعلمين باعتبارهم  من أهم عناصر المجتمع ، وهم أساس تطوير المنظومة  التعليمية اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات لصالح المعلم والتي تغطي جميع جوانب حياته سواء الاقتصادية أو الاجتماعية  ( كما تتمثل في مشروعي "أنا المعلم" و"سند المعلم") أو المهنية ( ممثلة في إطلاق  وثيقة التنمية المهنية الجديدة Teach for tomorrow) ،  مما يمنح الأمان للمعلم، ويحقق له الرضا الوظيفي والحياتي، وبالتالي يتيح له فرصة التفرغ لعمله التدريسي وتحقيق نجاح العملية التعليمة.

وأضاف “ شوقى ”   وتحمل تلك الإجراءات العديد من الرسائل لجميع أفراد المجتمع ومنها  أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جادة في تحسين أحوال المعلم ، أن  تلك المشروعات تحت رعاية البنك المركزي المصري، مما يضفي المزيد من الموثوقية في التنفيذ الجاد لتلك القرارات، ترجمة شعارات قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا  إلى إجراءات فعلية في الواقع.

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و تابع الخبير التربوى ، كما انه يقوم بإعطاء مميزات نسبية للمعلم من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والمهنية تتسق مع مكانته الاجتماعية والعلمية الرفيعة ، منح المعلم نوع من الطمأنينة الحياتية في ظل تقلبات الحياة الاقتصادية وغلاء الأسعار ، بعد أن قامت الوزارة بعد اتفاقيات شراكة  في تلك المشروعات مع علامات تجارية مميزة تتيح للمعلم منتجات مرتفعة الجودة
، ربط الحصول علي بعض الامتيازات بمستويات أداء معينة يجب أن يحققها المعلمون ، مما يسهم في رفع مستوى أدائهم المهني، والوصول بهم الي درجة التميز.

هذه القرارات سيتم تفعيلها بشكل سريع خلال الشهر القادم، وذلك مقارنة ببعض القرارات الأخرى التي كان يستغرق تنفيذها شهور طويلة ، بالإضافة إلى إطلاق منصات تدريبية للمعلمين  في ضوء التحول الرقمي  بهدف تحقيق  التنمية المهنية المستدامة و الترقي للمعلمين بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مما يضمن إعداد معلمين لديهم مهارات القرن الحادي والعشرين   وستعكس ذلك بشكل إيجابي في النهوض  بالمستوى التعليمي للطلاب و يشجع المعلمين على التعليم المستمر، فضلا عن أن هذه المنصات تكفل الوصول  إلي جميع المعلمين في جميع المحافظات في نفس الوقت، مما يوفر السرعة، والشمولية في التدريب.

الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي يوم المعلم المعلم وزارة التربية والتعليم النواحي الاقتصادية

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