محافظ قنا: إعانة عاجلة لأسرة سيدة فقدت حياتها تحت حائط منزلها بنجع حمادي

قرر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ،صرف إعانة عاجلة لأسرة الفقيدة سيدة أبو القاسم أحمد، ربة منزل، لقيت مصرعها أسفل حائط منزلها بقرية الرئيسية التابعة لمركز نجع حمادى.

وأوضح محافظ قنا، أن مديرية التضامن الاجتماعي، صرفت إعانة عاجلة للأسرة، بقيمة 5 آلاف جنيه، مع إنهاء إجراءات الإغاثة الضمانية بقيمة 50 ألف جنيه، وصرف إعاشة عاجلة، وكذلك صرف مواد غذائية وبطاطين، وضم الأسرة إلى برنامج تكافل وكرامة؛ لتستفيد من الدعم والمزايا التى يقدمها البرنامج، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المنزل، ودعمه بالأثاث والأجهزة الكهربائية والمستلزمات اللازمة، عن طريق إحدى الجمعيات الأهلية.

وأشار محافظ قنا، إلى أن أسرة الفقيدة، من الأسر الأولى بالرعاية، وتخضع لمنظومة الحماية الاجتماعية، وينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي.

جدير بالذكر أن الراحلة، تدعى: سيده أبو القاسم أحمد، وتوفيت نتيجة انهيار حائط حوش، مبني بالطوب اللبن، في قرية الرئيسية، بمركز نجع حمادي، وهي أم لـ5 أطفال، تقوم برعايتهم بعد وفاة والدهم.