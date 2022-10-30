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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا: إعانة عاجلة لأسرة سيدة فقدت حياتها تحت حائط منزلها بنجع حمادي

محافظ قنا يتفقد حائط
محافظ قنا يتفقد حائط المنزل المنهار

قرر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ،صرف إعانة عاجلة لأسرة الفقيدة سيدة أبو القاسم أحمد، ربة منزل، لقيت مصرعها أسفل حائط منزلها بقرية الرئيسية التابعة لمركز نجع حمادى.

وأوضح محافظ قنا، أن مديرية التضامن الاجتماعي، صرفت إعانة عاجلة للأسرة، بقيمة 5 آلاف جنيه، مع إنهاء إجراءات الإغاثة الضمانية بقيمة 50 ألف جنيه، وصرف إعاشة عاجلة، وكذلك صرف مواد غذائية وبطاطين، وضم الأسرة إلى برنامج تكافل وكرامة؛ لتستفيد من الدعم والمزايا التى يقدمها البرنامج، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المنزل، ودعمه بالأثاث والأجهزة الكهربائية والمستلزمات اللازمة، عن طريق إحدى الجمعيات الأهلية.

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وأشار محافظ قنا، إلى أن أسرة الفقيدة، من الأسر الأولى بالرعاية، وتخضع لمنظومة الحماية الاجتماعية، وينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي.

جدير بالذكر أن الراحلة، تدعى: سيده أبو القاسم أحمد، وتوفيت نتيجة انهيار حائط حوش، مبني بالطوب اللبن، في قرية الرئيسية، بمركز نجع حمادي، وهي أم لـ5 أطفال، تقوم برعايتهم بعد وفاة والدهم.

محافظ قنا يتفقد حائط المنزل المنهار

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IMG-20221030-WA0054
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IMG-20221030-WA0043
IMG-20221030-WA0044
IMG-20221030-WA0044
قنا نجع حمادى ربة منزل انهيار حائط منزل قرية الرئيسية مصرع ربة منزل إعانة عاجلة

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