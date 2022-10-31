عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

5 علامات على جسد الميت تكشف مصيره فى الجنة أم النار

صدى البلد

هناك علامات فى جسد المتوفى تكشف عن مصيره هل هو من أهل الصلاح أم من أهل الفساد.. هذا ما قاله الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي، خلال لقائه ببرنامجه “إني قريب”، المذاع على قناة النهار. 

وقال “أبو بكر”، إن هناك 6 علامات على الميت من رآها على الميت تعرف أنه من أهل الصلاح. 

العلامة الأولى: ينطق الشهادتين ولا يشترط أن ينطقها بلسانه بل بعينه أو باصعبه أو بقلبه المهم أنه من أهل التوحيد. 

العلامة الثانية: رشح جبين المؤمن يميز بهذا .

العلامة الثالثة: ان يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة الا وقاه الله فتنة القبر)). 

لا يفوتك 

أعماله تتجسم.. كيف يسأل الملكان من مات غريقا أو محروقا ولم يدفن

الرشوة للحصول على وظيفة حرام إلا في هذه الحالة..داعية يوضح

عمل يزيد رزقك و يطيل عمرك ويبارك فى بيتك وأولادك .. اغتنمه هذه الأيام

أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ماعدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه

العلامة الرابعة: ان يموت شهيدًا فى سبيل الله، إلا أن الشهادة أنواع ليس الذي يحارب فى سبيل الله فقط بل الغريق والمبطون ومريض السرطان والذي مات بمضاعفات السكر شهيد والذي مات باى وباء شهيد ومن خرج للبحث عن رزق لأولاده شهيد ومن يدافع عن عرضه والذي خرج لتلقي العلم ومن يدافع عن ماله شهيد، ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. 


العلامة الرابعة: من يموت بعد الطاعة مباشرة كمن كان فى زيارة لأقاربه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا لما بيحب عبده يعسله اى يوفقه لطاعةً يقبضه عليها أو بعدها. 

 

العلامة الخامسة: وأخر علامة ثناء أهل الخير عليك .

علامات على الميت علامات فى جسد المتوفى تكشف عن مصيره حسن الخاتمة سوء الخاتمة هل عرق الجبين دليل على حسن الخاتمة هل الموت فجأة من علامات سوء الخاتمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والزمالك هيتقابلوا تاني.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة.. أحمد حسن: تقرير مراقب السوبر يدين حسين الشحات في أزمة شيكابالا

مهددا بالإستقالة ..مرتضى منصور يستغيث بوزير الرياضة لإنهاء المؤامرة على الزمالك |تفاصيل

كسر في القدم.. تفاصيل إصابة فتوح ومدة غيابه عن الزمالك.. شاهد

عامر حسين يكشف عن مفاجأة حول عقوبات مباراة السوبر المصري.. تفاصيل

الدولار سينهار قريبا.. اقتصادي أمريكي يطلق تحذيرًا بسبب ديون الولايات المتحدة

بالأحمر الجريء.. ياسمين الخطيب تتألق في إطلالة جديدة.. شاهد

صبحي رفض استقالة مرتضى منصور.. اقتراح عاجل من ميدو لإنهاء أزمة الزمالك

ترشيحاتنا

المخابرات الأوكرانية: هناك مناقشات جادة في روسيا للإطاحة ببوتين بسبب نتائج الحرب

وزير السياحة والآثار يتفقد ليلا المنشآت الفندقية بشرم الشيخ ..لماذا ؟

5 نصائح مهمة تحميك من هجمات الهاكرز.. خلى بالك من رسايل اللينكات

اتفقوا | الأهلي يزف بشري سارة لـ كهربا ..تفاصيل

الكورة مش حرب .. تعليق نارى من ميدو علي لقطة شيكابالا مع مؤمن زكريا

حقيقة توقيع عقوبات على لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الحمل.. حظك اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022: مكاسب مالية كبيرة

برج الأسد.. حظك اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022: فرصة تنتظرك

برج الحوت.. حظك اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2021: مترجعش للماضي

برج القوس.. حظك اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022: امنح الوقت لأحبائك

فيديو

بعد توجيهات الرئيس.. حالات استحقاق العلاوة الاستثنائية ومنحة الغلاء

زفافها تحول لعزاء.. مأساة عروس سوهاج |فيديوجراف

الحكومة تنفي تحويل دعم الخبز إلى نقدي.. وهذه قائمة السلع التموينية لنوفمبر

أسعار السيارات إلى أين؟!.. تغطية خاصة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ