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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميكالي يُعلن تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام إيسواتيني

صدى البلد

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي، تشكيل فريقه لمواجهة إيسواتيني، في إطار إياب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد باريس 2024.

وجاء تشكيل المنتخب الأولمبي كالتالي:.

حمزة علاء، أحمد عيد، محمد المغربي، محمد طارق، محمد أشرف بكري، العربي بدر، أحمد نبيل "كوكا"، محمود صابر، مصطفى سعد، عماد ميهوب، أسامة فيصل.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، في إطار الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد باريس 2024.

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