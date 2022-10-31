مشهد مرعب يوم القيامة.. لن تتخيل مصير آكل مال اليتيم

هناك أناس يخرجون من القبر وحولهم أطفال صغار يجرونهم الى النار؛ بسبب فعل يجب الحذر منه.. هذا ما قاله الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، خلال برنامجه “إني قريب”، المذاع على قناة النهار.

وقال “ أبو بكر”، أن من أكل مال اليتيم فى الدنيا؛ فعذابه شديد يوم القيامة أمام الجميع، والدليل على ذلك، قوله- تعالى- ((إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)).

وتابع قائلاً:" أن من أكل مال اليتيم؛ سيكون فى مشهد صعب يوم القيامة يجره اليتامي ويأخذوه إلى النار أمام الجميع.. مين ده؟، آكل مال اليتامي، وخد بالك أكل مال اليتيم مش بس إنك تحرمه من الميراث؛ إنما ده باب كبير أوي، زي مثلا إنك تأخره عليه من وقت ما كان الدولار بـ4 جنيه.. يؤسفني أقولك إنك كده آكل مال اليتيم”.

وأضاف: “ولما تظلم اليتيم؛ تبقى آكل مال اليتيم، ولما تضحك على اليتيم في الحسابات؛ تبقى آكل مال اليتيم.. يا جماعة الدنيا اللي بنتقاتل عليها دي كلها في النهاية بننام في تسع أشبار من الأرض”.