بسبب المخدرات والإرث.. حبس قاتل شقيقه بقليوب

قررت جهات التحقيق بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل شقيقه بسبب تعاطية المخدرات وخلافات على منزل إرث بينهما.



كما طلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال اهلية المتوفى وشهود العيان.

ارتكاب الواقعة

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود اشارة من المستشفى بوصول شخص مصاب بجرح طعني بالبطن إدعاء مشاجرة .



انتقل المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين إصابة رجب ع.م 32 سنة عامل خردة بجرح طعني بالبطن خلال مشاجرة نشبت بينه وبين شقيقه سيدع 30 سنة عامل بسبب خلافات أسرية بينهم على المنزل الذي يسكنون به ومطالبة المتهم من المجنى علية الاقلاع عن تناول المخدرات داخل المنزل فقام بطعنه باستخدام سلاح أبيض .



وتم ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة وارشد عن السلاح المستخدم بالواقعة وتحرر محضر بالواقعة