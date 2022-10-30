قنا .. حملات رقابية يومية للتصدى للتلاعب فى الأسعار

وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، باستمرار شن الحملات الرقابية بشكل يومي على الأسواق والسلاسل التجارية ومحلات السوبر ماركت، للتصدي لأى تلاعب في الأسعار أو احتكار السلع الغذائية.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لمحافظ قنا، بعدد من السلاسل التجارية وأسواق الخضروات والفاكهة بمدينة نجع حمادي، لضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية والإطمئنان على توافرها بكميات كافية، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد و أحمد السيد وكيل وزارة التموين والدكتور إبراهيم يوسف مدير الطب البيطرى والعقيد تامر النجار رئيس مباحث التموين و رائد هارون مدير جهاز حماية المستهلك و عبد اللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي وعدد من القيادات التنفيذية .



استمع محافظ قنا ، خلال جولته، لعدد من المواطنين للإطمئنان على ضبط الأسعار ومدى توافر السلع الغذائية لكافة الفئات ومدى رضائهم عن جودة السلع المعروضة، مناشداً المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى زيادات غير مبررة في أسعار السلع الغذائية حتى يتسنى للأجهزة المختصة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، وذلك من خلال الوسائل المتعددة سواء عن طريق الخط الساخن للمحافظة 15541، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك.



أكد الداودى ، أن الجولة تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، بشأن ضرورة المتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية على مدار اليوم ، والتأكد من التزام التجار وأصحاب المحال التجارية بالأسعار المقررة طبقا لقائمة الأسعار الاسترشادية التى تقررها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

و شدد محافظ قنا ، بضرورة الإعلان عن أسعار السلع الغذائية واللحوم والفواكه و الخضراوات بشكل واضح، مع تكليف مديرية التموين بإتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد المخالفين.